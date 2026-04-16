कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, शनि की चाल बदलने से बदलेगा जीवन
ज्योतिष में शनि को ऐसा ग्रह माना जाता है जो इंसान को उसके कर्मों का फल देता है। जब शनि की स्थिति कमजोर होती है तो काम अटकते हैं, दिक्कतें बढ़ती हैं और मन भी परेशान रहता है। लेकिन जैसे ही शनि का रुख बदलता है, वही चीजें धीरे-धीरे संभलने लगती हैं। 17 अप्रैल से ऐसा ही एक बदलाव देखने को मिलेगा।
ज्योतिष में शनि को ऐसा ग्रह माना जाता है जो इंसान को उसके कर्मों का फल देता है। जब शनि की स्थिति कमजोर होती है तो काम अटकते हैं, दिक्कतें बढ़ती हैं और मन भी परेशान रहता है। लेकिन जैसे ही शनि का रुख बदलता है, वही चीजें धीरे-धीरे संभलने लगती हैं। 17 अप्रैल से ऐसा ही एक बदलाव देखने को मिलेगा, जब शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव करीब एक महीने तक असर में रहेगा और इसका सीधा असर लोगों के काम, पैसे और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। खास बात यह है कि यह परिवर्तन ऐसे समय पर हो रहा है जब पहले से ही शुभ कार्यों का माहौल रहता है। ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह समय राहत और मौके लेकर आ सकता है।
आइए जानते हैं, शनि की चाल बदलने से किन राशियों को होगा लाभ-
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए चीजें धीरे-धीरे सही दिशा में जाती दिखेंगी। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन उसका फायदा भी मिलेगा। जो मेहनत अब तक बेअसर लग रही थी, उसका नतीजा अब दिखने लगेगा। पैसों के मामले में सुधार होगा और कहीं अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय संतुलन बनाने का रहेगा। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, उन्हें फायदा मिल सकता है। नए काम या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। रिश्तों में भी पहले से बेहतर स्थिति बनेगी। अगर कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मौका मिल सकता है।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय थोड़ी राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके काम अब पूरे होते नजर आ सकते हैं। नौकरी और कारोबार दोनों में मौके मिल सकते हैं। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी और लोग आपके काम को नोटिस करेंगे।
कन्या राशि- कन्या राशि के लिए यह बदलाव सुकून देने वाला रहेगा। मानसिक तनाव कम होगा और चीजें धीरे-धीरे नियंत्रण में आएंगी। पैसों की स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार में भी माहौल ठीक रहेगा और खर्चों पर लगाम लगाना आसान होगा।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से अहम रहेगा। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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