Shani Margi: शनि आज से होंगे मार्गी, इन राशियों को मिलेगा मार्गी शनिदेव का आशीर्वाद

संक्षेप:

शनि देव को न्याय और कर्मफल देने वाले देवता कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल और अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल देते हैं। 

Fri, 28 Nov 2025 11:48 AM
शनि देव को न्याय और कर्मफल देने वाले देवता कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल और अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल देते हैं। शनि अनुशासन, सीमा, जिम्मेदारी और आपके कर्मों पर रुल करते हैं। अगर शनि वक्री होते हैं, तो सभी राशियों को स्लोडाउन कर देते हैं। आपकी पुरानी लाइफ में जाते हैं और मूल्यांकन करते हैं। आपकी लाइफ में इसके नतीजे के तौर पर देरी आती है, बिजनेस, व्यापार, इमोशनली आप थोड़े टूट जाते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। अभी की बात करें तो शनि शनि की चाल और स्थिति का जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शनि आज से मार्गी हो रहे हैं। शनि की स्थिति इससे पहले वक्री थी, शनि 138 दिनों तक वक्री रहने के बाद अब मार्गी हुए हैं। इसके बाद साल 2026 में अधिकतर राशियों को शनि के मार्गी होने का लाभ मिलेगा। शनि जुलाई 2026 तक मार्गी रहेंगे। राशि की बात करें तो शनि मीन राशि में हैं। शनि के मार्गी होने का असर लोगों के कामकाज, आर्थिक स्थिति पर होता है। शनि आज 28 नवंबर 2025 की सुबह 9:20 बजे से शनि मार्गी होंगे। शनि की मार्गी चाल 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 तक रहेगी, जिससे कई राशियों के लिए शुभ फल मिलेंगे।

साल 2026 में किन राशियों के लिए मारगी शनिदेव लाएंगे आर्शीवाद

ऐसे में शनि कुंभ राशि के दूसरे घर में मार्गी हुए हैं, जो सेल्फ वर्थ और वैल्यू और इनकम घर है।आर्थिक तौर पर साल 2026 में आप सही रहेंगे। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। आपमें एक तरह का नया आत्मविश्वास आएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वें घर में शनि मार्गी हो रहे हैं। यह घर क्रिएटिविटी, लव और बच्चों का होता है। 2025 में इमोशनली आपने लाइप में कई दिक्कतों का सामना किया होगा, लेकिन साल 2026 में रोमांटिक लाइफ आपकी बेहतर से अच्छी होगी। अगर कंसीव करना चाहते हैं, पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। वृषभ राशि वालों के 11वें घर मेंशनि मार्गी हो रहे हैं। इस राशि के लोगों के सपने पूरे होंगे। लंबे समय के लिए आपको सपोर्ट मिलेगी। मकर राशि वालों को तीसरे घर में शनि मार्गी हो रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन, लर्निंग और माइंडसेट अच्छा होगा। कन्या वालों के 7वें घर में शनि मार्गी हो रहे हैं। जो आपकी पार्टनरशिप और रोमांटिक लाइफ में शनि बेहतर होंगे। आपका रिश्ता गहरा होगा। मीन राशि वालों के पहले घर में शनि मार्गी हो रहे हैं, इस राशि के लोगों के प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे।

