मीन राशि में रहकर शनि चलेंगी सीधी चाल, आपकी राशि पर क्या असर दिखाएंगे

संक्षेप: शनि देव इस समय वक्री यानी उल्टी चाल में गोचर कर रहे हैं। अब 28 नवंबर को सुबह 09.20 पर शनि मार्गी यानी सीधी अवस्था में चले जाएंगे और 27 जुलाई, 2026 तक मार्गी रहेंगे। मार्गी शनि के बारह राशियों पर असर होगा।

शनि देव इस समय वक्री यानी उल्टी चाल में गोचर कर रहे हैं। अब 28 नवंबर को सुबह 09.20 पर शनि मार्गी यानी सीधी अवस्था में चले जाएंगे और 27 जुलाई, 2026 तक मार्गी रहेंगे। मार्गी शनि के बारह राशियों पर असर होगा। जानें शनि का किस राशि पर कैसा होगा। शनि की मार्गी चाल के कारण कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। कुछ लोगों को करियर में भी लाभ के योग मिलेंगे। मानसिक तौर पर शांति और कुछ लोगों के रुके काम पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की गलतफहमियां भी इस समय दूर हो सकती हैं। यहां पढ़ें सभी राशियों के बारे में, शनि का प्रभाव

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष से लेकर कर्क राशि पर असर

मेष : लंबे समय से रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे। पहले की परेशानियां कम होंगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। वृष : यह समय उच्च अध्ययन और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता लाने वाला है। कारोबारी यात्राएं और नए अनुबंध लाभकारी साबित होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मिथुन : आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक फैसलों में सतर्कता जरूर बरतें। स्वास्थ्य के लिहाज से छोटी बीमारियों, थकान से बचें। घर के माहौल में गलतफहमियां दूर होंगी। कर्क : पुराने झगड़े, परेशानियां पीछे छूटेगी। आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहेगी। निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं।

सिंह से लेकर वृश्चिक राशि पर असर

सिंह : स्वास्थ्य समस्याएं कम होगी। कार्य स्थल पर दबाव घटेगा। साझेदारी में फायदा मिलेगा। विवादों से दूर रहें। कन्या : बच्चों या परिवार से जुड़ी चिंता में राहत मिलेगी। रचनात्मक कार्य और नई परियोजनाएं लाभकारी रहेंगी। प्रयासों का फल मिलेगा। तुला : करियर में लाभ और नई नौकरी मिल सकती है। संपत्ति या घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। वृश्चिक : भाई-बहन और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे। करियर में सफलता के साथ-साथ आपके व्यावसायिक रिश्ते सुधर सकते हैं।

धनु से लेकर मीन राशि पर असर धनु : आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। रुके हुए पैसे मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करें। व्यापार में सफलता मिलेगी। खर्च बढ़ सकते हैं। मकर : आत्मविश्वास बढ़ेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। जीवन में स्थिरता और स्पष्ट दिशा मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कुंभ : मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। मीन : लंबे समय से रुकी योजनाओं को गति मिलेगी। करियर में तरक्की और पारिवारिक जीवन में खुशियां मिल सकती हैं।