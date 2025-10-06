शनि के मार्गी होने से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, धन-धान्य में होगी वृद्धि

ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी होंगे। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार शनि के मार्गी होने से कुछ राशियों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। शनि के मार्गी होने से कुछ राशियों की किस्मत चमकेगी, करियर और नौकरी में उन्नति के अवसर बनेंगे।

ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी होंगे। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार शनि के मार्गी होने से कुछ राशियों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। शनि के मार्गी होने से कुछ राशियों की किस्मत चमकेगी, करियर और नौकरी में उन्नति के अवसर बनेंगे, और धन-धान्य में वृद्धि होगी। शनि का मार्गी होना मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता लाएगा। आइए जानते हैं, शनि के मार्गी होने से किन राशियों की चमकेगी किस्मत-

वृषभ राशि: शनि आपके दशम भाव (करियर) में मार्गी होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में सफलता और पदोन्नति के विशेष योग बन रहे हैं। आपके मेहनत और लगन का फल अब स्पष्ट रूप से मिलने लगेगा। पुराने निवेशों या लंबित आर्थिक मामलों से लाभ की संभावना बढ़ रही है। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी स्थिरता और सम्मान बढ़ेगा। इस अवधि में संयम और धैर्य बनाए रखने से करियर और वित्तीय दोनों क्षेत्र में लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

तुला राशि: शनि आपके छठे भाव (शत्रु, ऋण, रोग) में मार्गी होंगे, जिससे जीवन में कठिनाइयों पर विजय और स्वास्थ्य में सुधार के योग बन रहे हैं। यदि आप पिछले समय से किसी ऋण या बाधाओं से जूझ रहे थे, तो अब राहत मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर खुल सकते हैं, जिससे आय में सुधार होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए यह समय लाभकारी है, और सतर्कता और मेहनत के साथ आप आने वाले दिनों में मजबूती से आगे बढ़ेंगे।

धनु राशि: शनि आपके चतुर्थ भाव (मां, घर, सुख) में मार्गी होंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ संबंधों में सुधार होगा और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। धन लाभ की संभावना बढ़ रही हैं, साथ ही संपत्ति या घर से जुड़े मामलों में भी सफलता मिल सकती है। इस समय अपने घर और परिवार पर ध्यान देने से आपको मानसिक संतुलन और स्थिरता मिलेगी।

मीन राशि: शनि आपके लग्न भाव (स्वास्थ्य, व्यक्तित्व) में मार्गी होंगे, जिससे आत्मबल में वृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार के योग बन रहे हैं। इस अवधि में आपकी ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों में सफलता और मान-सम्मान मिलने की संभावना है। यदि आप किसी नई दिशा में कदम रखना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा। शनि मार्गी होने के कारण जीवन में स्थिरता और संतुलन का भी अनुभव होगा।