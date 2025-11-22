28 नवंबर से शनि साढ़ेसाती वाली राशियों की लाइफ में क्या आएंगे बदलाव?

संक्षेप: शनि होंगे मार्गी, मेष, कुंभ समेत इन राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव नवंबर 2025 को शनि अपनी उलटी चाल छोड़कर सीधी चाल (मार्गी) होने वाले हैं। आइए जानें शनि के मार्गी होने से किन राशियों को लाभ होगा।

मीन राशि में शनि 28 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। यह समय आपकी लाइफ में बहुत अधिक बदलाव लाएंगे। कुछ राशियों के लोगों को लाभ तो कुछ के लिए समस्याएं भी आएंगी।मार्च 2025 में शनि मीन राशि में आए थे। आपकी लाइफ में इस समय कई बदलाव आ रहे हैं। इसलिए समय आगे बढ़ना का है। आइए जानें शनि का मार्गी होने शनि साढ़ेसाती राशि के लिए भी अच्छा रहेगा, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिंह राशि के लोगों को लाइफ में खुशियां ही खुशियां मिलेगी। इस राशि के लोग अपनी ‌वापस फॉर्म और एनर्जी में आ जाएंगे, जैसे वो पहले शनि ढैय्या के सउरू होने से पहले थे। इन लोगों को सलाह दी जाती है कि इस राशि के लोग धैर्य रखें और लोगों से कम से कम बात करें,क्योंकि उनकी बातों को गलत समझ लिया जाएगा।

मीन राशि के लोगों का स्वामी ग्रह गुरु है। करियर से जुड़ी दिक्कतें इस समय बनेंगी। रिलेशनशिप के मामले में आपकी लाइफ में अच्छे योग बनेंगे। कुल मिलाकर इस राशि के लोगों को शनि के मार्गी होने में लाभ होगा। लाइफ में कुछ समय दिक्कत रहेगी, इसके अलावा इस राशि के लोग इस दौरान पॉजिटव महसूस करेंगे, लाइफ में लाभ के योग भी बनेंगे।

कुंभ राशि वाले के स्वामी शनि हैं। इस राशि के लोगों को फिलहाल अभी आर्थिक लाभ नहीं होगा, भविष्य में इस राशि के लोगों को लाभ होगा। इनकी लाइफ में आने वाले समय में अच्छे बदलाव होंगे। इस राशि के लोगों रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, जॉब और बिजनेस की स्थिति अच्छी होगी। मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो शनि के मार्गी होने में अच्छा लाभ पाएंगे। शनि की साढेसाती का इस राशि पर अभी दूसरा फेज खत्म होने वाला है, इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती 2027 में खत्म हो जाएगी।

मेष राशि के लोगों पर मंगल का प्रभाव होता है। शनि के मार्गी होने से मेष राशि वालों की लवलाइफ अच्छी हो जाएगी। इस समय किसी भी बात को लेकर आपा ना खों। किसी का अनादर ना करें, किसी आर्थिक तौर आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। ज़ॉब के नए मौके सामने आ सकते हैं।