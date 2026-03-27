शनि और मंगल के साथ आने से किन राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, शनि मंगल की युति क्यों हैं खतरनाक
Shani mangal yuti Rashifal: 2 अप्रैल को मंगल इस राशि में आ जाएंगे, इससे कई राशियों के लिए मुश्किलें होंगी। इनमें शनि साढ़ेसाती वाली राशियां तो रहेंगी ही साथ दूसरी राशियों पर भी असर होगा। आइए जानते हैं। मंगल और शनि की युति का किन राशियों पर पड़ेगा खराब असर
मंगल अभी शनि की कुंभ राशिमें हैं। अब मंगल का योग शनि के साथ होने जा रहा है। मंगल 2 अप्रैल को कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। कुंभ राशि में रहकर मंगल का कई राशियों पर विपरीत प्रभाव था, लेकिन अब मीन राशि में जहां शनि पहले से विराजमान हैं, वहां जाने पर शनि के साथ युति बनाने पर और भी प्रभाव इन राशियों पर पड़ेंगे। 2 अप्रैल को मंगल इस राशि में आ जाएंगे, इससे कई राशियों के लिए मुश्किलें होंगी। इनमें शनि साढ़ेसाती वाली राशियां तो रहेंगी ही साथ दूसरी राशियों पर भी असर होगा। आइए जानते हैं। मंगल और शनि की युति का किन राशियों पर पड़ेगा खराब असर
क्यों है शनि और मंगल की युति खतरनाक
दो अलग-अलग सोच वाली चीजें जब एक साथ एख घर में होंगी तो विवाद संघ्र्ष तो होगा। मंगल ग्रह बहुत व्यक्तिगत है और शनि हमारे कंट्रोल से बाहर है। अगर शनि और मंगल एक साथ आज जाते हैं तो कईग्रहों के लिए परेशानी होती है। शनि सीमीओं में रोक में अनुशासन में और प्रैक्टिकली, नियमों और स्टेबिलिटी में विश्वास करते हैं। वहीं मंगल एनर्जी, एग्रेसिवनेस, इनोवेशन, एक्शन, आजादी, विद्रोही, साहस को दर्शाते हैं। अब इन दो प्रतीकों वाले ग्रह जब मीन राशि में आएंगे, तो परेशानियों का दौर तो शुरू होगा। इन दोनों ग्रहों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनें ग्रह भय उत्पन्न करते हैं। जिसके कारण सारी दिक्कतें शुरू होती हैं।
शनि और मंगल की युति का किन राशियों पर पड़ेगा खास असर, दिक्कतें बढ़ेंगी
- सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा दिक्कत वाला साबित हो सकता है। इस राशि के लोगों को थोड़ा संभळकर रहना होगा आपको एक के बाद एक चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आर्थिक फैसले किसी से पूछकर लें। लवलाइफ में भी आपके लिए दिक्कतों का योग है।
- कुंभ राशी वालों को इस समय बिजनेस में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके काम में देरी होगी। लोकल प्रशासन के साथ मतभेद या काम में रुकावट महसूस हो सकती है। इसके अलावा मानसिक और फिजिकल हेल्थ दोनों पर आपको ध्यान देना होगा?
- मीन राशि वाले कंफ्यूज रहेंगे, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना सही है। नतीजे भी थोड़ी देर से मिल सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें और थोड़ा अलर्ट रहें।
शनि और मंगल की खतरनाक युति में क्या उपाय करें
इन दोनों ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचना है तो ओम नम: शिवाय, ओम नमो नारायणाय नम: आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन दोनों ग्रहों की युति होने पर आपको पुराने ढ़र्रे पर काम नहीं करना चाहिए। आपको बिना किसी सपोर्ट के काम शुरू करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां