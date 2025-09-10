Horoscope Shani Gochar in Purvabhadra Nakshatra Staurn Nakshatra Transit October Lucky Zodiac signs predictions 3 अक्टूबर से शनि कृपा से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, गुरु के नक्षत्र में करेंगे गोचर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
3 अक्टूबर से शनि कृपा से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, गुरु के नक्षत्र में करेंगे गोचर

Shani Nakshatra Gochar: शनि अक्टूबर में अपने नक्षत्र में बदलाव करेंगे। शनि के नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों का अच्छा समय शुरू होगा। जानें शनि नक्षत्र परिवर्तन से किन राशि वालों को होगा फायदा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:37 PM
Shani Gochar in Purvabhadra Nakshatra: ग्रहों के न्यायाधीश या कर्मफल दाता शनि समय-समय पर अपने नक्षत्र में परिवर्तन करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ता है। कुछ राशियों के लिए शनि नक्षत्र गोचर शुभ, तो कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को शनि रात 09 बजकर 49 मिनट पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु के नक्षत्र में शनि के जाने से कुछ राशियों को हर क्षेत्र में लाभ मिल सकता है और परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है। जानें शनि का नक्षत्र गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

1. मिथुन राशि- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मिथुन राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपको नौकरी पेशा में तरक्की मिल सकती है। करियर में महत्वपूर्ण सफलता मिलने के संकेत हैं। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है और अटके हुए धन की वापसी संभव है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

2. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन शुभ रहने वाला है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। निवेश के अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। कुछ जातकों को काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना है।

3. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। नौकरी में तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। व्यापारियों को विस्तार के अवसर मिलेंगे। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

