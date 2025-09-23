Horoscope Shani gochar guru 4 planet gochar surya and Mangal Rajyog these zodiac Rashifal अक्टूबर में शनि समेत 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन, बनेंगे राजयोग, इन राशियों के लिए लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
अक्टूबर में शनि समेत 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन, बनेंगे राजयोग, इन राशियों के लिए लाभ के योग

अक्टूबर में शनि समेत 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा इस महीने में कई राजयोग भी बन रहे हैं। इस परिवर्तन से कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आइए जानें इसका राशियों पर क्या प्रभाव होगा

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 12:11 PM
अक्टूबर में शनि समेत 5 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा इस महीने में कई राजयोग भी बन रहे हैं। सबसे पहले बुध राशि बदलेंगे। शनि का 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन होगा, इसके साथ ही बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा गुरु का कर्क राशि में 18 अक्टूबर में गोचर होगा। इन सभी ग्रह गोचर के कारण नवपंचम, मालव्य और रुचक राजयोग बनेंगे। इस परिवर्तन से कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आइए जानें इसका राशियों पर क्या प्रभाव होगा।

धनु राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बहुत खास रहेगा। बिजनेस में इस राशि के लोगों को खास लाभ होगा। दिवाली का मुनाफा इस महीने आपके लिए खास होगा। समाज में आपकी वाहवाही होगी। पार्टनरशिप में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। लवलाइफ इस महीने शुक्र के कारण आपको लाभ देगी।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले बड़ा परिवर्तन, गुरू की अतिचारी चाल, जानें किन राशियों को लाभ

सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर में प्रमोशन, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आपके लिए बिगड़ते काम बनेंगे। आर्थिक तौर पर प्लानिंग करें, क्योंकि आपको धन लाभ होने वाला है। परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे, संतान से भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है।

कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। ऐसे में काफी हद तक इस राशि के लोगों के लिए परेशानी के योग रहेंगे, लेकिन आर्थिक मामले में आपके लिए अच्छे लाभ के योग बनेंगे। आपको समृद्धि मिल सकती है, भाग्य के कारण आपके काम बनेंगे। जो आपने खोया था, वो मिलने के योग हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)