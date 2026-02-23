Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शनि मेष राशि में आएंगे अगले साल, किन राशियों को देगें लाभ ही लाभ

Feb 23, 2026 09:33 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shani gochar 2026 mesh rashi : शनि का गोचर 2027 में होने वाला है। ऐसे में शनि का मेष राशि में गोचर आपके लिए बहुत अधिक परिवर्तन देने वाला रहेगा। आपको बता दें कि अगले साल जून में शनि राशि बदलेंगे।

शनि मेष राशि में आएंगे अगले साल, किन राशियों को देगें लाभ ही लाभ

Shani Gochar 2027: शनि का गोचर 2027 में होने वाला है। ऐसे में शनि का मेष राशि में गोचर आपके लिए बहुत अधिक परिवर्तन देने वाला रहेगा। आपको बता दें कि अगले साल जून में शनि राशि बदलेंगे। शनि के राशि बदलने से आपके लिए 3 जून 2027 को सुबह 6 बजकर 23 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि से आपके लिए सारे समीकरण बदलेगा। इसका सीधा सा असर उन राशियों पर होगा, जिनसे शनि जाने वाले हैं। आपको बता दें कि शनि का मेष राशि में गोचर से कुंभ, सिंह और धनु राशि पर होगा। कुंभ राशि पर साढेसाती खत्म होगी, सिंह और धनु पर ढैय्या खत्म होगी। आपको बता दें कि हर राशि में शनि 30 साल आते हैं। अब मेष राशि में भी शनि 30 साल बाद आ रहे हैं। मेष शनि की नीच राशि है इसलिए ये गोचर कई राशियों के जीवन में परेशानियां लेकर आएगा, और कई राशियों को लाभ कराएगा। आइए जानें उन राशियों के बारे में

सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर लाभ

सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा लाभ देने वाला रहेगा। शनि ढैय्या से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में सिंह राशि वालों को लाभ के लिए अच्छे योग हैं, आपके लिए करियर और जॉब में लाभ मिलेगा। आपको आर्थिक तौर पर भी लाभ के योग बनेगें।

धनु राशि वालों के लिए शनि का मेष राशि गोचर क्या लाभ लाएगा?

ये भी पढ़ें:गुरु की राशि में बुध जाएंगे, शनि के साथ मिलकर इन राशियों के लिए बनाएंगे लाभ के य
ये भी पढ़ें:शनि की राशि में होगा मंगल का गोचर, राहु के साथ मिलकर बनेगा अंगारक योग
ये भी पढ़ें:मार्च में शुक्र और शनि का अहम राजयोग बनेगा मीन राशि में, किन राशियों को सौभाग्य

धनु राशि वालों के लिए शनि का गोचर लक और किस्मत को आपकी तरफ मोड़ देगा। इस राशि को शनि ढैय्या से मुक्ति मिलेगी। आपको भाग्य के बल पर अच्छा लाभ होगा। आपके पास धन की भी कमी नहीं होगी, यही नहीं आर्थिक संकट आपके लिए खत्म हो जाएगा और आप लाभ पाएंगे। आपके लिए लीगल मामलों में भी फेवर में फैसला होगा।

कुंभ राशि पर शनि मेष राशि गोचर का क्या असर होगा?

शनि के मेष राशि में गोचर अगले साल होगा, तक शनि की साढ़ेसाती वाली कुंभ राशि को लाभ होगा, क्योंकि इस के गोचर करते ही इस राशि से शनि की साढ़ेसाती खराब हो जाएगी। ऐसे में कुंभ राशियों के लिए परेशानियां कम होंगी और आप लकी रहेंगे। शनि की कृपा से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वाहन और मकान की खरीदारी के भी योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Shani gochar Mesh Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने