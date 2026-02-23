शनि मेष राशि में आएंगे अगले साल, किन राशियों को देगें लाभ ही लाभ
Shani gochar 2026 mesh rashi : शनि का गोचर 2027 में होने वाला है। ऐसे में शनि का मेष राशि में गोचर आपके लिए बहुत अधिक परिवर्तन देने वाला रहेगा। आपको बता दें कि अगले साल जून में शनि राशि बदलेंगे।
Shani Gochar 2027: शनि का गोचर 2027 में होने वाला है। ऐसे में शनि का मेष राशि में गोचर आपके लिए बहुत अधिक परिवर्तन देने वाला रहेगा। आपको बता दें कि अगले साल जून में शनि राशि बदलेंगे। शनि के राशि बदलने से आपके लिए 3 जून 2027 को सुबह 6 बजकर 23 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि से आपके लिए सारे समीकरण बदलेगा। इसका सीधा सा असर उन राशियों पर होगा, जिनसे शनि जाने वाले हैं। आपको बता दें कि शनि का मेष राशि में गोचर से कुंभ, सिंह और धनु राशि पर होगा। कुंभ राशि पर साढेसाती खत्म होगी, सिंह और धनु पर ढैय्या खत्म होगी। आपको बता दें कि हर राशि में शनि 30 साल आते हैं। अब मेष राशि में भी शनि 30 साल बाद आ रहे हैं। मेष शनि की नीच राशि है इसलिए ये गोचर कई राशियों के जीवन में परेशानियां लेकर आएगा, और कई राशियों को लाभ कराएगा। आइए जानें उन राशियों के बारे में
सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर लाभ
सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा लाभ देने वाला रहेगा। शनि ढैय्या से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में सिंह राशि वालों को लाभ के लिए अच्छे योग हैं, आपके लिए करियर और जॉब में लाभ मिलेगा। आपको आर्थिक तौर पर भी लाभ के योग बनेगें।
धनु राशि वालों के लिए शनि का मेष राशि गोचर क्या लाभ लाएगा?
धनु राशि वालों के लिए शनि का गोचर लक और किस्मत को आपकी तरफ मोड़ देगा। इस राशि को शनि ढैय्या से मुक्ति मिलेगी। आपको भाग्य के बल पर अच्छा लाभ होगा। आपके पास धन की भी कमी नहीं होगी, यही नहीं आर्थिक संकट आपके लिए खत्म हो जाएगा और आप लाभ पाएंगे। आपके लिए लीगल मामलों में भी फेवर में फैसला होगा।
कुंभ राशि पर शनि मेष राशि गोचर का क्या असर होगा?
शनि के मेष राशि में गोचर अगले साल होगा, तक शनि की साढ़ेसाती वाली कुंभ राशि को लाभ होगा, क्योंकि इस के गोचर करते ही इस राशि से शनि की साढ़ेसाती खराब हो जाएगी। ऐसे में कुंभ राशियों के लिए परेशानियां कम होंगी और आप लकी रहेंगे। शनि की कृपा से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वाहन और मकान की खरीदारी के भी योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
