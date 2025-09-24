Horoscope Shani Gochar 2025 this Year Shani Nakshtra Parivartan October 2025 which zodiac effect शनि अक्टूबर में कर रहे हैं नक्षत्र में परिवर्तन, इन राशियों के लिए लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Horoscope Shani Gochar 2025 this Year Shani Nakshtra Parivartan October 2025 which zodiac effect

शनि अक्टूबर में कर रहे हैं नक्षत्र में परिवर्तन, इन राशियों के लिए लाभ के योग

न्यायधीश कहलाए जाने वाले शनिदेव इस साल 3 अक्टूबर  को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शनि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस परिवर्तन से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 01:25 PM
न्यायधीश कहलाए जाने वाले शनिदेव इस साल 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शनि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस परिवर्तन से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा।शनि देव 3 अक्तूबर को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फिलहाल शनि की राशि की बात करें, तो शनि अभी मीन राशि में हैं। मीन राशि में रहते हुए शनि नक्षत्र बदल रहे हैं। शनि का यह परिवर्तन आपके लिए लाभ के योग ला रहा है। आपको बता दें कि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। ऐसे में शनि और गुरु की युति बन जाएगी। ये युति कई राशियों के लिए धन लाभ के मौके लाएंगे। आपकी लाइफ में एनर्जी के लिए नए मौके सामने आएंगे।

कर्क राशि वालों के लिए सोशल लाइफ में सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। पुराना आपका निवेश आपको लाभ देगा। आपके लिए आपके लिए भाग्य का साथ मिलेगा। लवलाइफ में आप अच्छे पल पाएंगे।

कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव अच्छे नतीजे देंगे। आपको भूमि से जुड़ा लाभ हो सकता है, फिर वो बिजनेस करने से हो या फिर लीगली किसी मामले से हो। यह समय आपकी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल तौर पर बैलेंस लाएगा। कोई डील फाइनलाइज होने पर आपको लाभ मिलेगा।

मीन राशि वालों के लिए शनिदेव लाभ के योग लेकर आए हैं। अगर आप इस दौरान कुछ बड़ा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। इस दौरान आपको मेंटली तौर पर अलर्ट रहना चाहिए। आपके लिए शुभ योग हैं। परिवार में सभी के साथ अच्छा रिश्ता रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।