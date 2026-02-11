शनि, बुध, शुक्र गुरु समेत 6 ग्रह 28 फरवरी को एक लाइन में, ग्रहों के अलाइनमेंट से 3 राशियों के लिए अच्छे बदलाव, लाभ भी
Planetary Alignment 2026: फरवरी 2026 में एक तारीख ऐसे आने वाली है, जो ग्रहों के कारण बहुत खास रहेगी। ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन रही है, जिसमें बुध, शुक्र, शनि, गुरु और यूरेनस और नेप्च्यून ग्रह आपको एक सीध में परेड करते नजर आएंगे। एक सीधे रेखा में आना से इन ग्रहों को प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहा जा रहा है। ये जब बनता है जब ग्रह बहुत एक्टिव होकर एक जगह लाइन से अलाइनमेंट बनाते हैं। इस प्रकार मार्च तक आपको ग्रहों का अलाइनमेंट जारी रहेगा। आपको बता दें कि गुरु अपनी मिथुन राशि में हैं, शनि मीन राशि में और बुध, शुक्र, राहु कुंभ राशि में हैं, लेकिन 28 फरवरी को मंगल और गुरु भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। इन ग्रहों के एक साथआने से कई राशियों के लिए बदलाव से लेकर लाभ के योग बनेंगे। आइए जानते हैं, ग्रहों के इन बदलावों के कारण किन राशियों पर अच्छा प्रभाव होगा।
धनु राशि के लिए क्या बदलाव
धनु राशि की लाइफ में इससे अच्छे बदलाव आएंगे। इन लोगों के लिए बिजनेस में नए पार्टनर शिप और नए ब्रांच के खुलने से लाभ के योग बनेंगे, बदलाव आपके लिए अच्छे साबित होंगे।इनमक के एक से नए साधन बनेंगे। आपको जॉब से भी कमाई के साधन बन सकते हैं, लेकिन ये ईमानदार होने चाहिए। पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर से बनेगी । पॉजिटिव एनर्जी रहेगी।
कन्या राशिवालों के लिए कैसा योग
कन्या राशि वालों के लिए समय भाग्य शाली रहेगा। ग्रहों के साथ आने से आपकी राशि के लोगों लाभ के योग मिलेंगे। आपको प्लानिंग से लेकर लवलाइफ में लाभ मिलेगा। वहीं आपकी प्रोजेक्ट को लेकर प्लानिंग और इसे लागू करने का फल भी आपको इस समय मिल सकता है। बिजनेस में आपकी डील फाइनल हो सकती है, तो नौकरी में आपको प्रमोशन के योग बन सकते हैं।
मीन राशि वालों के लिए धन लाभ के योग
मीन राशि वालों के लिए इस योग से लाभ होगा। आपको धन लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। आपके फाइनेंस से जुड़े काम जो पहले नहीं हो पा रहे थे, वो इस योग में बन सकते हैं। इनकम के बढ़ने के चांस हैं, लेकिन अगर सतर्कता नहीं बरतेंगे, तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आरके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाना होगा, वरना एक जगह से आपको परेशानी बढ़ सकती हैं।
डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी के पूर्णतया सत्य और सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। अधिक विस्तृत और प्रमाणिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
