मार्च में शनि का होने वाला है ये खास बदलाव, 76 दिन तक शनि के मीन राशि में अस्त होने से कई राशियों के लिए लाभ
Shani ast 2026: मार्च में 76 दिन के लिए शनि अस्त होने वाले हैं। शनि के अस्त होने से कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे, जानें किन राशियों को क्या लाभ मिलेगा।
76 दिन के लिए शनि अस्त होने वाले हैं। शनि के अस्त होने से कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे, ऐसा कहा जाता है कि शनि का अस्त होना कई राशियों के लिए कल्याणकारी माना जाता है। इस राशि के लोगों को लाभ हो सकता है। आपको करियर से लेकर बिजनेस में अच्छे योग मिल सकते हैं। राशि के गोचर की बात करें तो शनि अभी मीन राशि में हैं। शनि के मीन राशि में अस्त होने से कई राशियों के लिए अच्छे योग हैं। मार्च माह में शनि अस्त अवस्था में भी रहेंगे, इसके बाद मई में जाकर उदय होगें। कुल 76 दिन तक शनि अस्त रहेंगे। शनि 11 मार्च को अस्त रहेंगे और 26 मई में शनि उदय होंगे। आपको बता दें कि अब शनि 2027 में राशि परिवर्तन करेंगे। शनि साल 2027 में मेष राशि में आएंगे, शनि के इस राशि में आने से शनि की साढ़ेसाती की स्थिति भी बदलेगी। शनि की साढ़ेसाती 2027 में कुंभ राशि से हट जाएगी । आइए जानें इससे किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। शनि
कर्क राशि वालों के लिए धन लाभ के योग
कर्क राशि वालों के लिए धन लाभ का योग है। आपको इस समय आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपकी लाइफ में अच्छा होगा, आपको किसी लंबी प्लानिंग का अब फायदा दिखेगा। इसके अलावा आपके लिए पर्सनल लाइफ में बैेंस बनाकर रखना होगा। बिजनेस में आपके लिए लाभ के योग हैं, वहीं करियर में भी आपको लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए इस समय में धनलाभ के योग हैं।
कन्या राशि पर शनिदेव होंगे प्रसन्न
कन्या राशि वालों के लिए अच्छे संकेत हैं, आपको आपकी मेहनत का फल अब से मिलना शुरू हो रहा है। अनुशासन से आप अपनी लाइफ में अच्छे योग पा सकते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए यात्रा भी लाभ देगी। इसलिए सोच विचार कर आप फैसले ले सकते हैं। बिजनेस में और नौकरी में लाभ मिलेगा।
मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा समय
मीन राशि वालों के लिए करियर में समय अच्छा आएगा। आपको इनकम को लेकर अच्छे योग मिलेंगे, लेकिन सावधानी आपको खासतौर पर रखनी होगी। मीन राशि वालों के लिए शनि अस्त होने पर अच्छे लाभ देंगे। समाज में सम्मान मिलेगा और आप अपने सभी कामों को अच्छे से पूरा करने में सफल रहेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
