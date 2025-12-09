Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Shani Uday in 2026 in 41 days know which zodiac effect
Shani Uday: अभी शनि हैं उदय, नए साल 2026 में होंगे अस्त, फिर 41 दिन बाद होंगे उदय, किन राशियों को देंगे शुभफल

संक्षेप:

 साल 2025 दिसंबर में शनि उदय हैं। इसके बाद 2026 मार्च में शनि अस्त हो जाएंगे। 13 मार्च 2026, शुक्रवार को शनि अस्त होंगे। इसके बाद 41 दिन बाद शनि 22 अप्रैल 2026 से फिर उदय होंगे।  कुल 41 दिन बाद सूर्य उदय होंगे। 

Dec 09, 2025
शनि भगवान को न्याय और कर्म का देवता कहा गया है। शनिदेव अनुशासन में रहने वाले और मेहनत करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। शनि के मार्गी होने का, वक्री होने का, राशि परिवर्तन करने का और नक्षत्र परिवर्तन करने का हर किसी चाल का लोगों पर खास प्रभाव होता है। शनिदेव अभी मीन में मार्गी चाल चल रहे हैं, ऐसे में शनि देव अभी उदय हैं, लेकिन साल 2026 में शनिदेव फिर से अस्त होंगे और शनि अप्रैल में फिर उदय होंगे। शनि के अस्त होने और उदय होने का राशियों पर खास प्रभाव होता है। साल 2026 में शनि उदय होकर बनाएंगे धन राजयोग, जिससे कई राशियों को लाभ होगा। यहां जानें शनि कब अस्त होंगे और शनि कब उदय होंगे-

यहां जानें शनि कब अस्त होंगे और शनि कब उदय होंगे-

साल 2025 दिसंबर में शनि उदय हैं। इसके बाद 2026 मार्च में शनि अस्त हो जाएंगे। 13 मार्च 2026, शुक्रवार को शनि अस्त होंगे। इसके बाद 41 दिन बाद शनि 22 अप्रैल 2026 से फिर उदय होंगे। कुल 41 दिन बाद सूर्य उदय होंगे।

जानें शनि के उदय होने पर किन राशियों पर होगा असर

वृषभ राशि वालों पर शनि के उदय होने का बहुत गहरा प्रभाव होगा। इस राशि के लोगों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा लाभ लेकर आ रहा है। धन लाभ होने के कारण आप अच्छे तरीके से निवेश कर पाएंगे। आपको आपके किसी कार्य के लिए समाज में मान-सम्‍मान भी मिलेगा। पिता से रिश्ते अब बेहतर होंगे और परिवार का माहौल भी अच्छा होगा।

मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिए भी करियर से लेकर बिजनेस में अच्छे योग आ रहे हैं। आपके लिए बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। आपके लिए एक नहीं कई तरीके से लाभ मिलने के मौके मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और विवाह आदि में भी आपके लिए समय अच्छा है।

मकर राशि वालों के लिए भी शनि का उदय होना अच्छे लाभ के मौके देगा। आपको आमदनी के बेहतर मौके मिलेंगे, इन मौकों को हाथ से ना जानें दें। अनुशासन में रहकर कार्य करें। आप लवलाइफ में काफी हद तक बेहतर होंगे, लेकिन थोड़ी अनबन रहेगी। इस दौरान प्रोपर्टी में निवेश कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
