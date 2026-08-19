Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

September Rajyog: सितंबर में बन रहे 3 राजयोग, किन राशियों को देंगे सुख संपत्ति?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने में राजयोग बन रहे हैं और इन ग्रहों के कारण राजयोग बनने से कई राशियों के लिए ऐसी परिस्थिति बनेगी, जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

3 Rajyog kin rashiyon ko labh rashifal in hindi
सितंबर में बन रहे हैं तीन राजयोग, किन राशियों को लाभ

सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। सितंबर में भद्रराजोग, मालव्य राजयोग, और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। ये तीनों ही राजयोग बहुत खास हैं। इन तीन राजयोग के बनने से कईराशियों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। यहां हम जानेंगे कि किन ग्रहों के कारण ये राजयोग बन रहे हैं और इन ग्रहों के कारण राजयोग बनने से कई राशियों के लिए ऐसी परिस्थिति बनेगी, जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

कौन से बन रहे हैं राजयोग और किन राशियों के लिए लाभ?

आपको बता दें कि सितंबर के महीने में कई राशियों के लिए राजयोग से लाभ के योग बन रहे हैं। इन राजयोगों के कारण कई राशियों को सुख-संपत्ति. धन लाभ और मान सम्मान में वृद्धि आदि मिलेगा। इस राजयोग को बहुत खास माना जाता है। सितंबर के आखिर में शुक्र के साथ बुध तुला राशि में युति बनने से लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। सितंबर के शुरू में बुध अपनी राशि कन्या में प्रवेश करेंगे जिससे भद्र राजयोग बनेगा।

किन राशियों के लिए बन रहे हैं राजयोगों से लाभ के योग?

वृषभ राशि के लोगों प्रवेश परीक्षा पास होने के योग हैं। हेल्थ के लिहाज से कोई बड़ी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। शत्रु शांत होंगे और दोस्तों का साथ मिलेगा।कारोबार में लाभ का मौका मिलता रहेगा।

मिथुन राशि के लिए बुध का गोचर लाभ लाएगा। आप वाहन और संपत्ति इस दौरान खरीद सकते हैं। आपके फैसले सही होंगे, इसलिए करियर में भी नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। करियर में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। विदेश यात्रा से भी लाभ होगा।

ये भी पढ़ें:आज का सिंह राशिफल 19 अगस्त: केतु के कारण आप समझ नहीं पाएंगे कि मन क्या चाहता है

कर्क राशि के लोगों के लिए लाभ के योग हैं, लेकिन मंगल एनर्जी बढ़ाएंगे, इसलिए गस्सा कम से कम करें। कुछ नई प्लानिंग करेंगे, जिससे लाभ होगा।

तुला राशि के लोगों के लिए सितंबर के राजयोग के कारण अच्छे लाभ मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण योग से आपको सुख संपत्ति मिलेगी। करियर में आपके लिए आगे बढ़ने और आपके लिए बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें:कल से मुश्किलों से घिरेंगी ये 3 राशियां, शनि करेंगे परेशान और राहत देंगे ये उपाय

सितंबर में इन राजयोग से मीन राशि को क्या लाभ

सितंबर में मीन राशि के लोगों के लिए अच्छे योग बनेंगे, नौकरी में आपके लिए अच्छे योग हैं। आपके लिए गुरु उच्च के होकर लाभ देंगे। संतान से आपके लिए लाभ मिलेंगेष कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा समय है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:आज का तुला राशिफल 19 अगस्त:शनि का दबाव मेहनत मांगता है, इसलिए शॉर्टकट से बचें
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Rashifal In Hindi What is Viprit Rajyog
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने