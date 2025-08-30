सितंबर का महीना इन 5 राशियों के लिए रहेगा शुभ, धन के साथ ही मान-सम्मान में भी होगी वृद्धि
Horoscope Rashifal Lucky Zodiac Signs In September 2025 : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही मासिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से सितंबर माह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, सितंबर का महीना किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-
मेष राशि- सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है।आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। काम से संबंधित यात्रा कर सकते हैं, जिसमें लाभ होगा।आप अपनी नौकरी में संतुष्ट होंगे। कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की तारीफ होगी। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करेंगे। इस माह मेष राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के जीवन में इस माह महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपको हर कार्य के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। आपकी बुद्धिमत्ता आपको क्रिएटिव कार्यों को करने के लिए आगे धकेलेगी। आप अपने साथी के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका रिश्ता मजबूत होगा। सितंबर का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना वरदान के समान रहेगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपके सामने नौकरी से संबंधित नए अवसर सामने आएंगे। सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे और काम की तारीफ करेंगे।इस माह खूब धन दौलत कमाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ होगा। यह महीना नए कार्य शुरू करने के लिए भी अच्छा है।
वृश्चिक राशि-वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना शुभ रहेगाष आर्थिक लाभ हो सकता है। पदोन्नति के साथ ही आय में वृद्धि भी होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन के हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ होगा। यह समय निवेश करने के लिए भी अच्छा रहेगा।
मकर राशि- सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए शुभ रहेगा।आप हर मामले में संतुष्ट महसूस करेंगे। इस माह में प्रम, संतान का पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आपके आर्थिक मामलों से जुड़े प्रयास सफल होंगे। आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने में भी सफल होंगे। इस माह में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
डिस्केलमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारीके लिए पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)