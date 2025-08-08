Horoscope Sawan Purnima shani chandrma and guru are on their own zodiac these zodiac get luck and money सावन पूर्णिमा पर एक ग्रह स्वराशि में, इन राशियों को मिलेगा धन लाभ और भाग्य का साथ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
सावन पूर्णिमा दो दिन है, 8 और 9 अगस्त दोनों दिन पूर्णिमा का पर्व मिलेगा। सावन पूर्णिमा पर खास तौर पर ग्रहों का अद्भभुद संयोग मिल रहा है। इस दिन सूर्य कर्क  राशि में है। शनि मीन राशि में हैं और गुरु मिथुन राशि में हैं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 08:13 AM
सावन पूर्णिमा दो दिन है, 8 और 9 अगस्त दोनों दिन पूर्णिमा का पर्व मिलेगा। सावन पूर्णिमा पर खास तौर पर ग्रहों का अद्भभुद संयोग मिल रहा है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि में है। शनि मीन राशि में हैं और गुरु अपनी स्वराशि मिथुन राशि में हैं। इस प्रकार ग्रहों का संयोग ऐसा बन रहा है कि बड़ा ग्रह गुरु अपनी स्वराशि में हैं। इस प्रकार सावन पूर्णिमा पर गुरु के अपनी स्वराशि में होने से कई राशियों के लिए खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार इस वर्ष ग्रहों की स्थितियां भी सकारात्मक प्रभाव वाली बनी हुई है। इस वर्ष चंद्रमा 9 अगस्त दिन शनिवार को रात में 3:36 तक शनि की पहली राशि मकर में गोचर करेगा। मकर राशि से चंद्रमा की दृष्टि अपनी राशि कर्क पर पड़ेगी। जो एक सकारात्मक प्रभाव स्थापित करने वाला होगा। शनि देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में विद्यमान रहकर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि के होने से धार्मिक कार्यों का शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही सबसे सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है, वह है देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चाभिलाषी स्थिति में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ मिथुन राशि में गोचर करना। दोनों गुरुओं का एक साथ गोचर करना जहां एक तरफ आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा, पाठ, यज्ञ,नहवन आदि के लिए बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करने वाला है तो वहीं पर भौतिक संसाधनों की प्राप्ति धन-धान्य में वृद्धि , दाम्पत्य जीवन की शुभता के लिए बहुत ही सकारात्मक समय रहने वाला है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की आराधना माता पार्वती की आराधना करते हुए चंद्र देव की आराधना करते हुए श्रावणी उपाकर्म करते हुए रक्षाबंधन का कार्य किया जाए तो भाई बहनों सहित संपूर्ण परिवार के लिए शुभ फल प्रदायक होगा।

इस साल रक्षाबंधन 2025 पर आयुष्मान योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सिद्धि योग और सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। 9 को उदयातिथि की पूर्णिमा के साथ ही शनैश्चरी पूर्णिमा भी है। मकर राशि में चंद्रमा का गोचर श्रवण एवं धनिष्ठा नक्षत्र और प्रीति योग के कारण इस दिन बहुत अच्छे योग मिल रहे हैं। इस प्रकार बने संयोगों से तीन राशियों के लिए लाभ के संयोग बन रहे हैं। इसके अलावा इस साल जैसी ग्रहों की स्थिति है, वैसी ही ग्रहों की स्थिति रक्षाबंधन पर्व पर वर्ष 1728 मे थी। उस समय भी सूर्य कर्क राशि में, चंद्रमा मकर में, मंगल कन्या में, बुध कर्क में, गुरु और शुक्र मिथुन में, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में था। आइए जानें कौन सी हैं, लकी राशियां-

सावन पूर्णिमा का दिन वृषभ राशि के लोगों को भाग्य से धन लाभ होगा। इन संयोगों के कारण आप लाइफ में आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। इससे आप आगे के लिए अच्छे तरीके से प्लानिंग करेंगे। मानसिक तौर पर जो तनाव महसूस कर रहे थे, वो भी कम होगा। आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं।

सिंह राशि वालों के लिए पूर्णिमा पर ये संयोग बहुत शुभ रहेगा। इस राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा आपकी लाइफ में खुशियां आएगीं। अगर नया बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा लाभ होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बहतर बनेगी। गुरु की कृपा से धन से जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।

धनु राशि के लोगों के लिए ऑफिस में आपकी इमेज अच्छी होगी। नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा और आगे के लिए भी तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। गुरु ग्रह की कृपा से आपको संतान की तरफ से भी लाभ मिलेगा। आपके लिए कुल मिलाकर उत्तम समय है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

