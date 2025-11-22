शनि, गुरु की चाल से इन 3 राशियों पर होगी धन वर्षा, 2026 में भी होगा फायदा ही फायदा

संक्षेप: Horoscope Saturn Transit Jupiter Rashifal 2026: गुरु इस साल उलटी चाल में ही गोचर करेंगे लेकिन शनि कुछ दिनों में अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। शनि और गुरु की बदलती चाल कुछ राशियों को मालामाल कर सकती है-

Horoscope Saturn Transit Jupiter Rashifal 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि और गुरु की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। शनि बेहद धीमी गति से चाल में बदलाव करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि इस समय वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। गुरु भी 11 नवंबर से उलटी चाल में गोचर कर रहे हैं। गुरु इस साल उलटी चाल में ही गोचर करेंगे लेकिन शनि कुछ दिनों में अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। 28 नवंबर के दिन से शनि मार्गी चाल में गोचर करना शुरू कर देंगे। वहीं, गुरु 120 दिनों के बाद नए साल में मार्च के महीने में सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। ऐसे में गुरु की उलटी चाल और शनि की सीधी चाल से कुछ राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं शनि और गुरु की बदलती चाल किन राशियों को अच्छी खबर दे सकती है-

शनि, गुरु की चाल से इन राशियों पर होगी धन वर्षा, 2026 में भी होगा फायदा ही फायदा तुला राशि शनि और गुरु की बदलती चाल तुला राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकती है। इस दौरान आपका भाग्य आपका साथ देगा। किसी भी नए काम की शुरुआत करना शुभ रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। पार्टनर के साथ चल रही दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी।

मकर राशि मकर राशि वालों के लिए शनि और गुरु की बदलती चाल बेहद ही लाभकारी साबित हो सकती है। इस दौरान बिजनेस में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। वहीं, आप काफी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहेंगे और हर मुश्किल को अपनी सूझ-बूझ के साथ सॉल्व कर सकते हैं।

मीन राशि मीन राशि वालों के लिए शनि और गुरु की बदलती चाल शुभ साबित हो सकती है। लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स से राहत मिल सकती है। मैरिड लाइफ में रोमांस बना रहेगा। यात्रा करने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही करियर लाइफ में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।