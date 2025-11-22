Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Saturn Transit Jupiter Rashifal 2026 will be a year of benefits Margi Shani Rashifal Guru Vakri
शनि, गुरु की चाल से इन 3 राशियों पर होगी धन वर्षा, 2026 में भी होगा फायदा ही फायदा

शनि, गुरु की चाल से इन 3 राशियों पर होगी धन वर्षा, 2026 में भी होगा फायदा ही फायदा

संक्षेप:

Horoscope Saturn Transit Jupiter Rashifal 2026: गुरु इस साल उलटी चाल में ही गोचर करेंगे लेकिन शनि कुछ दिनों में अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। शनि और गुरु की बदलती चाल कुछ राशियों को मालामाल कर सकती है-

Sat, 22 Nov 2025 02:09 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope Saturn Transit Jupiter Rashifal 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि और गुरु की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। शनि बेहद धीमी गति से चाल में बदलाव करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि इस समय वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। गुरु भी 11 नवंबर से उलटी चाल में गोचर कर रहे हैं। गुरु इस साल उलटी चाल में ही गोचर करेंगे लेकिन शनि कुछ दिनों में अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। 28 नवंबर के दिन से शनि मार्गी चाल में गोचर करना शुरू कर देंगे। वहीं, गुरु 120 दिनों के बाद नए साल में मार्च के महीने में सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। ऐसे में गुरु की उलटी चाल और शनि की सीधी चाल से कुछ राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं शनि और गुरु की बदलती चाल किन राशियों को अच्छी खबर दे सकती है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शनि, गुरु की चाल से इन राशियों पर होगी धन वर्षा, 2026 में भी होगा फायदा ही फायदा

तुला राशि

शनि और गुरु की बदलती चाल तुला राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकती है। इस दौरान आपका भाग्य आपका साथ देगा। किसी भी नए काम की शुरुआत करना शुभ रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। पार्टनर के साथ चल रही दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी।

ये भी पढ़ें:कल बदलेगी राहु-केतु की चाल, कुंभ समेत इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ
ये भी पढ़ें:मेष समेत 12 राशियों के लिए 22 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें लव राशिफल

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए शनि और गुरु की बदलती चाल बेहद ही लाभकारी साबित हो सकती है। इस दौरान बिजनेस में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। वहीं, आप काफी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहेंगे और हर मुश्किल को अपनी सूझ-बूझ के साथ सॉल्व कर सकते हैं।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए शनि और गुरु की बदलती चाल शुभ साबित हो सकती है। लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स से राहत मिल सकती है। मैरिड लाइफ में रोमांस बना रहेगा। यात्रा करने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही करियर लाइफ में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:दिसंबर से होगी इन राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र,चंद्र समेत 4 ग्रह करेंगे गोचर
ये भी पढ़ें:2026 में शनि की पकड़ में रहेंगी ये राशियां, रहेगा शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल : मेष राशि से लेकर मीन का 22 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Saturn Transit Shani Margi guru gochar अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने