Horoscope Saturn Rashifal Mercury Transit in Pisces: बुद्धि, जुबान, और व्यापार के कारक बुध कुछ दिनों में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कर्मों के फलदाता शनि इस समय मीन राशि में विराजमान हैं। जल्द ही बुध भी मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, लगभग 30 सालों के बाद शनि और बुध की युति मीन राशि में बनने जा रही है। इस बार ये युति गुरु की मीन राशि में बनने जा रही है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, अप्रैल में बुध अपनी राशि बदलेंगे। कुंभ राशि से मीन राशि में बुध का गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। वहीं, कुछ राशि के जातकों के लिए टाइम कुछ मुश्किल साबित हो सकता है। बुध के गुरु की राशि में एंटर करते ही शनि के साथ युति बनेगी। शनि और बुध की ये जोड़ी 29 अप्रैल तक रहेगी। आइए जानते हैं शनि और बुध की युति से किन राशियों की किस्मत सोने की तरह चमक सकती है-

30 साल बाद शनि, बुध आएंगे मीन राशि में, इन 3 राशियों को खूब होगा धन लाभ मिथुन राशि के लिए शनि और बुध का गोचर कैसा रहेगा? गुरु की मीन राशि में शनि और बुध की युति बनना मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिल सकता है। सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। अपने लवर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं। इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं। नई जॉब मिलने की भी संभावना है।

मीन राशि के लिए शनि और बुध का गोचर कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए गुरु की मीन राशि में शनि और बुध की युति बनना लाभकारी साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है, जो प्रॉफिटेबल भी साबित होगी। यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे। लाइफ में रोमांस बना रहेगा। पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा।

वृषभ राशि के लिए शनि और बुध का गोचर कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों के लिए गुरु की मीन राशि में शनि और बुध की युति बनना शुभ माना जा रहा है। इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा। छोटी-मोटी ट्रिप पर भी जाने की संभावना है। करियर में आपको नए टास्क मिल सकते हैं। प्रोफेशनली और फाइनेंशियली आप स्टेबल रहने वाले हैं।