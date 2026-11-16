25 दिन बाद मार्गी शनि 3 राशियों को देंगे जबरदस्त लाभ, करें ये उपाय
Horoscope Saturn Direct Shani Rashifal 2026 : शनि की चाल से हर एक राशि पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। जल्द ही शनि मार्गी होने जा रहे हैं। अगले साल अगस्त के महीने तक शनि मार्गी रहने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है।
Horoscope Saturn Direct Shani Rashifal, मार्गी शनि का राशिफल : शनि ग्रहों के कर्मफलदाता माने जाते हैं, जिनकी चाल खास महत्व रखती है। दिसंबर के महीने में शनि मार्गी होने जा रहे हैं। शनि की चाल का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। इस समय गुरु की राशि में शनि विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि 11 दिसंबर 2026 से सीधी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। शनि की चाल से हर एक राशि पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगले साल अगस्त के महीने तक शनि मार्गी रहने वाले हैं। सीधी चाल में शनि का गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी रहेगा। आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के सीधी चाल में गोचर करने से किन राशियों के लिए समय फायदेमंद माना जा रहा है -
25 दिन बाद मार्गी शनि 3 राशियों को देंगे जबरदस्त लाभ, करें ये उपाय
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, न्याय के देवता शनि का मार्गी चाल में गोचर करना तीन राशियों के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है। मकर राशि, वृषभ राशि और तुला राशि के जातकों के लिए बेहद पॉजिटिव माना जा रहा है।
मकर राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल कैसी रहेगी?
मकर राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल लाभकारी मानी जा रही है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको प्रॉफिट होगा। काम की तारीफ होगी साथ ही आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कॉमपिटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थी सफल रहेंगे। करियर में सहकर्मियों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा।
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल कैसी रहेगी?
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल फायदेमंद मानी जा रही है। पैसों के मामले में आपको लाभ होगा। नौकरी कर रहे लोगों को अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। करियर की दृष्टि से रचनात्मक कौशल मजबूत होगा। अच्छी खबर मिलेगी।
तुला राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल कैसी रहेगी?
तुला राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल शानदार मानी जा रही है। करियर में बनाई गयी योजनाओं से सफलता मिलने की संभावना अधिक है। कमाई के नए सोर्स भी बनेंगे। क्रिएटिव गतिविधियों में अधिक रुचि रहेगी। आप मान- सम्मान और पहचान हासिल कर सकेंगे।
शनि मार्गी के दौरान क्या करना चाहिए?
शनि के मार्गी होने के दौरान आपको ॐ शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है। शनिवार के दिन कंबल, काले उड़द की दाल, काले रंग के वस्त्र और सरसों का तेल का दान करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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