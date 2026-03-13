शनि मीन राशि में रहकर हो रहे अस्त, 3 राशियों के लिए लाएगा चैलेंज और बदलाव, पढ़ें क्या होगा असर
Saturn combust 2026: शनि अनुशासन और मेहनत को महत्व देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय कारक कहा जाता है। अब 13 मार्च को शनि अस्त हो रहे हैं। ऐसे में शनि का अस्त होना किन राशियों की लाइफ में क्या बदलाव लाएगा, यहां जानें
शनि 13 मार्च को अस्त हो रहे हैं। शनि का अस्त होना पूरी तरह से नेगेटिव नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब शनि अस्त होते हैं, तो शनि के नेगेटिव इफेक्ट भी काफी हद तक कम होते हैं। आपको बता दें कि शनि मीन राशि में रहकर अस्त हो रहे हैं। इसके बाद शनि वक्री होंगे। शनि आपके कामों में देरी करते हैं, क्योंकि आप जिंदगी के सही रास्ते पर ले जाने के लिए यह बहुत जरूरी है। शनि के अस्त होने का कई राशियों पर अच्छा और कई राशियों पर बुरा प्रभाव होगा। इसमें शनि के अस्त होने से कई राशियों की लाइफ में बदलाव होगा। खासकर मिथुन और धनु, कुंभ राशि वालों के लिए समय बड़े बदलाव वाला है।
इस समय राशियों को क्या करना चाहिए
शनि के अस्त होने से कई राशियों के सामने चैलेंज आएंगे, ऐसे में आपको कुछ चीजों को लेकर अपनी रणनीति बना लेनी चाहिए। कोशिश करें कि जो काम को प्रोसेस है, उसी से काम करें। शार्टकट ना करें, इससे शनि की विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत होना होगा, वहीं रिलेशनशिप पर भी असर हो सकता है, तो मानसिक और इमोशनली भी पहले से थोड़ा अच्छे हों। आपको इस समय जो भी आपको लक्ष्य हैं और जो भी आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनसे भागना नहीं है, उनको अच्छे से निभाना है। अब आइए जानते हैं किन राशियों के लिए इस समय बड़े बदलाव और चैलेंज आएंगे।
किन राशियों के सामने चैलेंज और बड़े बदलाव
धनु राशि के लोगों को शनि के अस्त होने पर पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। कुंभ राशि के लोगों को आर्थिक तौर पर दिक्कतें हो सकती है। इसलिए अपना बजट और लंबे समय के लिए फैसले लेना आपके लिए खास रहेगा। मिथुन राशि के लोगो को करियर में चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के लोगों को काम में तनाव और बोझ बढ़ेगा।
शनि अगले साल करेंगे राशि परिवर्तन
शनि 2027 में मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि एक राशि में ढ़ाई साल रहते हैं। एक राशि में आने पर शनि को 30 साल लगते हैं। शनि की साढ़ेसाती भी इसी से प्रभावित होती है। शनि जब मेष राशि में आएंगे, तो कुंभ से शनि की साढ़ेसाती खत्म होगी।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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