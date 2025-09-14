Horoscope Rashifal Venus Transit In Leo Shukra Gochar Rashi Parivartan Singh Rashi Mein कल से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, धन-संपदा में होगी वृद्धि, भाग्योदय के संकेत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कल से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, धन-संपदा में होगी वृद्धि, भाग्योदय के संकेत

Venus Transit In Leo Shukra Gochar Rashi Parivartan: सितंबर यानी कल शुक्र कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिषशास्त्र में शुक्र देव को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग-विलास, शौहरत, कला, प्रतिभा, सौन्दर्य, रोमांस, काम-वासना और फैशन-डिजाइनिंग का कारक ग्रह कहा जाता है।

Venus Transit in Leo : 15 सितंबर यानी कल शुक्र कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिषशास्त्र में शुक्र देव को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग-विलास, शौहरत, कला, प्रतिभा, सौन्दर्य, रोमांस, काम-वासना और फैशन-डिजाइनिंग का कारक ग्रह कहा जाता है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं और मीन इनकी उच्च राशि है, जबकि कन्या इनकी नीच राशि है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं, शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से किन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय-

मिथुन राशि- शुक्र के राशि परिवर्तन करने से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। प्रेम और करियर दोनों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आय के नए स्त्रोत बनेंगे, व्यक्तिगत आकर्षण और लोकप्रियता बढ़ेगी। कला, मीडिया, फैशन, डिज़ाइनिंग और रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वालों को विशेष सफलता मिल सकती है। अविवाहित जातकों को अच्छे रिश्ते मिलेंगे और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि शुक्र इसी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि के जातक परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। धन से जुड़े अटके काम पूरे होंगे और पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पार्टनरशिप या नई डील्स से लाभ होगा, व्यवसाय में नई योजनाएं बनेंगी। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और घरेलू जीवन में संतुलन रहेगा।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शुक्र गोचर शुभ रहेगा। व्यक्तिगत आकर्षण और आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि होगी। आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में आपकी छवि चमकेगी। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन सकते हैं। पुराने रिश्तों में भी मधुरता लौट सकती है और जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल बनेगा।

