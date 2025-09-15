Horoscope Rashifal Surya Rashi Parivartan Gochar Kanya Rashi Mein Sun Transit In Virgo 17 सितंबर से सूर्य की तरह चमकेगा इन राशियों का भाग्य, हर काम में मिलेगी सफलता, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Rashifal Surya Rashi Parivartan Gochar Kanya Rashi Mein Sun Transit In Virgo

17 सितंबर से सूर्य की तरह चमकेगा इन राशियों का भाग्य, हर काम में मिलेगी सफलता

17 सितंबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिषशास्त्र में सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को नौ ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना गया है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 04:21 PM
share Share
Follow Us on
17 सितंबर से सूर्य की तरह चमकेगा इन राशियों का भाग्य, हर काम में मिलेगी सफलता

Sun Transit Surya Gochar Rashi Parivartan : 17 सितंबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिषशास्त्र में सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को नौ ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य की स्वराशि सिंह है। उच्च राशि मेष और नीच राशि तुला है। सूर्य के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का भाग्य सूर्य की तरह चमकने लगेगा। आइए जानते हैं, सूर्य के राशि परिवर्तन से किन राशियों की चमकेगी किस्मत-

वृषभ राशि- सूर्य गोचर से आपके उत्साह और ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। धर्म-कर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा, माता या किसी मित्र से लाभ होगा। बौद्धिक कार्यों और रचनात्मक कामों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन शुभ फलदायी रहेगा और पारिवारिक वातावरण भी सकारात्मक रहेगा।

मिथुन राशि- सूर्य राशि परिवर्तन आपके व्यवसाय विस्तार की योजनाओं को गति देगा। भाइयों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, घर-परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। आयात-निर्यात व कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और वाहन सुख में वृद्धि संभव है। लंबे समय से रुके काम भी गति पकड़ेंगे।

कन्या राशि- सूर्य गोचर से धन वृद्धि और पदोन्नति के मौके मिलेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग, वाहन सुख और तरक्की के मार्ग खुलेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। जो लोग नए निवेश या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है।

वृश्चिक राशि- सूर्य राशि परिवर्तन से धार्मिक व आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। संपत्ति से आय में वृद्धि और नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। अफसरों का सहयोग मिलेगा, आय में वृद्धि होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा के भी योग हैं। जो लोग शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लाभ होगा। कार्यों में सफल होंगे।

धनु राशि- सूर्य गोचर से शैक्षिक कार्यों में सफलता, संपत्ति विस्तार और नौकरी में तरक्की के योग हैं। माता का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। वाहन के रख-रखाव या नए वाहन के योग बन सकते हैं। जिन लोगों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या सम्मान की अपेक्षा है उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी।

ये भी पढ़ें:15 से 21 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।