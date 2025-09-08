17 सितंबर से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, सूर्य गोचर से चमकेगा भाग्य

Surya Gochar Rashi Parivartan : ज्योतिषशास्त्र में सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्य के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। 17 सितंबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं।

Surya Gochar Rashi Parivartan : ज्योतिषशास्त्र में सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्य के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। 17 सितंबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों को लाभ होगा। इन राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं, सूर्य गोचर से किन राशियों की चमकेगी किस्मत-

मेष राशि : सूर्य गोचर से मेष राशि वालों को शुभ फल मिलेंगे। करियर में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। धन के साथ मान-सम्मान भी बढ़ेगा। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए मौके मिलेंगे।

सिंह राशि : सूर्य गोचर से सिंह राशि वालों के जीवन में खुशियां आएंगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार होगा। आय में वृद्धि के नए स्त्रोत बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इंकम के नए सोर्स बनेंगे। जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी।

वृश्चिक राशि : सूर्य गोचर से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। मैरिड लाइफ की परेशानियां दूर होंगी। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ समय रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में अपार सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन-दौलत में वृद्धि होगी।

धनु राशि : सूर्य गोचर से धनु राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आमदनी के नए स्त्रोत बनेंगे। नौकरीपेशा वालों का प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। जॉब इंटरव्यू में सफल होंगे। नौकरी-कारोबार में खूब तरक्की करेंगे।