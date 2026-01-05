Hindustan Hindi News
सूर्य, बुध और शुक्र मकर राशि में करेंगे प्रवेश, इन राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

संक्षेप:

ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने का विशेष महत्व होता है। ग्रहों की चाल बदलने का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। आने वाले कुछ दिनों में मकर राशि में तीन ग्रह प्रवेश करने जा रहे हैं।

Jan 05, 2026 04:14 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने का विशेष महत्व होता है। ग्रहों की चाल बदलने का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। आने वाले कुछ दिनों में मकर राशि में तीन ग्रह प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में और 17 जनवरी को बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र, सूर्य और बुध के मकर राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों को जबरदस्त फायदा होगा। आइए जानते हैं, मकर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र के प्रवेश से किन राशियों को होगा लाभ-

वृषभ राशि- वृषभ वालों के लिए यह समय राहत और तरक्की दोनों लेकर आ रहा है। कामकाज में जो रुकावटें चल रही थीं, वे धीरे-धीरे हटने लगेंगी। बड़े लोग या सीनियर आपका साथ देंगे और आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। पैसों के मामले में भी स्थिति मजबूत होगी, कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। घर-परिवार में भी माहौल सुकून भरा रहेगा, जिससे मन हल्का महसूस होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह बदलाव काफी फायदेमंद साबित होगा। बुध के प्रभाव से आपकी बातचीत और समझदारी दोनों मजबूत होंगी। नौकरी या बिजनेस में नए मौके सामने आ सकते हैं। जो लोग इंटरव्यू, डील या बातचीत से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए समय खास है। पैसों को लेकर भी सोच समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर फायदा देगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का फल मिलने का है। लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, अब उनमें तेजी आएगी। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन उसी के साथ सम्मान भी मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से रिश्तों में मधुरता आएगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत में भी धीरे-धीरे सुधार नजर आएगा।

ये भी पढ़ें:5 से 11 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहेगा। आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं और खर्च पर भी कंट्रोल रहेगा। करियर में नई दिशा मिल सकती है या कोई पुरानी योजना दोबारा गति पकड़ेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और फैसले लेने में स्पष्टता आएगी। परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय उम्मीदों को हकीकत में बदलने वाला हो सकता है। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की संभावना बन रही है। दोस्तों और संपर्कों के जरिए कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। शुक्र की वजह से रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और मन भावनात्मक रूप से मजबूत रहेगा। जो लोग लंबे समय से तनाव में थे, उन्हें अब राहत महसूस होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
