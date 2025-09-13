Horoscope Rashifal Shukra Budh Gochar Venus Mercury Transit Future Predictions 15 सितंबर से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, शुक्र और बुध बदलेंगे भाग्य, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
15 सितंबर से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, शुक्र और बुध बदलेंगे भाग्य

15 सितंबर को 2 ग्रह एक साथ चाल बदलने जा रहे हैं। इस दिन बुध और शुक्र की चाल बदलने जा रही है। बुध और शुक्र की चाल बदलने से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। इन राशियों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। बुध और शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 03:46 PM
15 सितंबर को 2 ग्रह एक साथ चाल बदलने जा रहे हैं। इस दिन बुध और शुक्र की चाल बदलने जा रही है। शुक्र सिंह और बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध को ज्योतिष में बुद्धि, तर्कशक्ति, शिक्षा-विद्या, लेखन-वाचन, संचार, व्यापार, गणना, बुद्धिमत्ता, वक्तृत्व कला, चातुर्य, सौदेबाजी की क्षमता, छोटे भाई-बहन, मित्रता और छोटी यात्राओं आदि का प्रमुख कारक माना जाता है। वहीं शुक्र को ज्योतिष में सौंदर्य, कला, प्रेम, आकर्षण, भौतिक सुख-सुविधाएं, विवाह, दांपत्य जीवन, विलासिता, धन-वैभव, सुगंध, आभूषण, सजावट, संगीत-नृत्य और रचनात्मकता आदि का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है। बुध और शुक्र की चाल बदलने से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं, 15 सितंबर से किन राशियों को होगा लाभ…

मेष राशि- रुके हुए काम पूरे होंगे। जिन कामों में अब तक अड़चनें आ रही थीं, वो आसानी से पूरे होंगे। नौकरी या करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पद-प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। घर या जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई लाभ भी मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय मुनाफे और नए अवसर लेकर आएगा। पैसे आने के नए रास्ते खुलेंगे और शादीशुदा जीवन में पहले की तुलना में ज्यादा सामंजस्य और सुकून महसूस होगा।

वृश्चिक राशि- यह समय रिश्तों और कामकाज दोनों में शुभ संकेत दे रहा है। अविवाहित लोगों को शादी या रिश्ता तय होने के मौके मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए नई सफलता और प्रमोशन के आसार हैं। व्यवसायियों को भी मुनाफा और विस्तार के मौके मिलेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी और बच्चों की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है। कामों में किस्मत का साथ रहेगा, जिससे पुराने अटके मामले भी धीरे-धीरे सुलझेंगे।

धनु राशि- पढ़ाई, नौकरी और करियर में फायदा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता के अच्छे संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। जो लोग कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में उलझे हैं, उन्हें राहत या जीत मिल सकती है। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के अवसर भी सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर-परिवार में खुशहाली महसूस होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।