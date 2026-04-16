आने वाले 8 माह इन राशियों के लिए शुभ, खूब होगा धन लाभ, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ
Horoscope Rashifal: ज्योतिषशास्त्र में माना जाता है कि ग्रहों की चाल का असर सीधे हमारी जिंदगी पर पड़ता है। कब किसे फायदा होगा और कब सावधानी रखनी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जाता है। साल 2026 के बचे हुए महीने कुछ राशियों के लिए राहत भरे संकेत दे रहे हैं।
ज्योतिषशास्त्र में माना जाता है कि ग्रहों की चाल का असर सीधे हमारी जिंदगी पर पड़ता है। कब किसे फायदा होगा और कब सावधानी रखनी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जाता है। साल 2026 के बचे हुए महीने कुछ राशियों के लिए राहत भरे संकेत दे रहे हैं। खासतौर पर आने वाले 8 महीने ऐसे दिख रहे हैं, जहां कई लोगों को रुके काम आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक इस दौरान शुक्र की स्थिति मजबूत रहने वाली है। आमतौर पर शुक्र को सुख, पैसा और रिश्तों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इसका सीधा असर इन चीजों पर देखने को मिल सकता है।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ-
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए समय धीरे-धीरे बेहतर होता दिख रहा है। अगर पिछले कुछ समय से पैसा कहीं अटका हुआ था या कोई काम रुका हुआ था, तो उसमें अब हलचल शुरू हो सकती है। इनकम के नए रास्ते बनने के संकेत हैं। नौकरी में बदलाव या जिम्मेदारी बढ़ने जैसी स्थिति भी बन सकती है। बिजनेस में भी पुराने संपर्क और काम फायदा दे सकते हैं।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों के लिए ये समय सोच-समझकर कदम उठाने का है। निवेश से फायदा मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला उल्टा भी पड़ सकता है। आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे खर्च और बचत दोनों को संभालना आसान रहेगा। अगर नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मौके मिल सकते हैं, बस प्लानिंग साफ होनी चाहिए।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए ये समय थोड़ी राहत लेकर आ सकता है। काम में जो रुकावटें आ रही थीं, वो धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। व्यापार में सुधार दिखेगा और मुनाफा बढ़ने की संभावना है। नौकरी करने वालों को भी अपने काम का असर दिखेगा। समाज में आपकी छवि बेहतर हो सकती है और लोग आपकी बात को अहमियत देंगे।
तुला राशि- तुला राशि के जातकों के लिए ये समय संतुलन बनाने का रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसका असर आपके काम और रिश्तों दोनों पर दिखेगा। वैवाहिक जीवन में भी सुधार हो सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं। धीरे-धीरे स्थिरता आएगी और चीजें कंट्रोल में महसूस होंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि