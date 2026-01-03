इस साल इन 6 राशियों पर रहेगी सभी 9 ग्रहों की कृपा, किस्मत देगी पूरा साथ

संक्षेप: कहते हैं जब किस्मत साथ दे, तो रास्ते खुद-ब-खुद बनते चले जाते हैं। ज्योतिष में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब एक नहीं बल्कि सभी नौ ग्रह किसी व्यक्ति या राशि के पक्ष में आ जाते हैं। इस साल ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि पांच राशियों पर नवग्रहों की खास कृपा देखने को मिल सकती है।

कहते हैं जब किस्मत साथ दे, तो रास्ते खुद-ब-खुद बनते चले जाते हैं। ज्योतिष में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब एक नहीं बल्कि सभी नौ ग्रह किसी व्यक्ति या राशि के पक्ष में आ जाते हैं। इस साल ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि 6 राशियों पर नवग्रहों की खास कृपा देखने को मिल सकती है। इन राशियों के जीवन में पैसा, करियर, रिश्ते और सेहत- हर मोर्चे पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु- इन नौ ग्रहों का संतुलन अगर सही हो जाए, तो जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। इस साल कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन पर ग्रहों का यह संतुलन साफ तौर पर नजर आ रहा है। आइए जानते हैं, किन राशियों पर इस साल रहेगी 9 ग्रहों की कृपा-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह साल आगे बढ़ने का शानदार मौका लेकर आया है। सूर्य और मंगल की मजबूत स्थिति आत्मविश्वास बढ़ाएगी, वहीं गुरु की कृपा से करियर और धन के मामले में अच्छे फैसले ले पाएंगे। शनि आपको अनुशासन सिखाएगा और राहु-केतु अचानक आने वाले अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलने के योग बन रहे हैं।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह साल स्थिरता और सुख लेकर आएगा। शुक्र और गुरु की शुभ स्थिति प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन को मजबूत करेगी। आर्थिक मामलों में भी सुधार देखने को मिलेगा। शनि आपको धैर्य रखना सिखाएगा, जबकि बुध की कृपा से बातचीत और फैसलों में समझदारी आएगी।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों पर इस साल खास तौर पर देवगुरु बृहस्पति की मेहरबानी रहेगी। चंद्रमा की मजबूती से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। करियर में नए मौके मिल सकते हैं और जो लोग लंबे समय से किसी बदलाव का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह साल पहचान और सम्मान दिलाने वाला रहेगा। सूर्य की मजबूत स्थिति नेतृत्व क्षमता को निखारेगी। गुरु और बुध की कृपा से करियर में उन्नति के योग बनेंगे। सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। पुराने रुके काम भी पूरे हो सकते हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह साल धीरे-धीरे लेकिन पक्की तरक्की का संकेत दे रहा है। बुध और गुरु की अनुकूल स्थिति सोचने-समझने की क्षमता को मजबूत करेगी, जिससे आप सही समय पर सही फैसले ले पाएंगे। कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उसी के साथ मान-सम्मान और भरोसा भी मिलेगा। जो लोग नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए साल का मध्य भाग खास तौर पर शुभ साबित हो सकता है।

मीन राशि- मीन राशि के जातकों के लिए यह साल अंदरूनी मजबूती और बाहरी सफलता दोनों लेकर आएगा। गुरु और शुक्र की कृपा से प्रेम, रचनात्मकता और आध्यात्मिक सोच बढ़ेगी। राहु-केतु जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जो लोग पढ़ाई, लेखन या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय खास रहेगा।