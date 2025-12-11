Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Rashifal 2026 Lucky Zodiac Signs New Year Future Predictions
साल 2026 इन राशियों के जीवन में लाएगा खुशियां ही खुशियां

साल 2026 इन राशियों के जीवन में लाएगा खुशियां ही खुशियां

संक्षेप:

Horoscope Rashifal 2026 : साल 2026 कई राशियों के लिए नए मौके, तरक्की और लंबे समय से रुके कामों में सफलता लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति-खासकर शनि, गुरु और शुक्र के बदलाव कुछ खास राशियों की जिंदगी में बड़ी खुशियां और स्थिरता जोड़ने वाले हैं।

Dec 11, 2025 10:30 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share

Horoscope Rashifal 2026 : साल 2026 कई राशियों के लिए नए मौके, तरक्की और लंबे समय से रुके कामों में सफलता लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति-खासकर शनि, गुरु और शुक्र के बदलाव कुछ खास राशियों की जिंदगी में बड़ी खुशियां और स्थिरता जोड़ने वाले हैं। करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन- चारों क्षेत्रों में शुभ संकेत मिलेंगे। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए 2026 सौभाग्य और नए आरंभ का वर्ष साबित होगा…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए 2026 प्रगति का साल रहेगा। लंबे समय से रुका प्रमोशन मिल सकता है। नौकरी बदलने का सोच रहे लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे। व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़ेंगे और आय के स्रोत बढ़ेंगे। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और विवाह योग भी मजबूत बनेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए 2026 आर्थिक तौर पर मजबूत रहने वाला है। अचानक धन लाभ, निवेश से फायदा और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में गर्माहट और समझ बढ़ेगी। विवाहित जातकों को संतान सुख का आशीर्वाद भी मिल सकता है। सेहत बेहतर रहेगी और मन में उत्साह बना रहेगा।

कर्क राशि- कर्क राशि के लोगों के लिए 2026 उन्नति का खास साल रहेगा। नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कारोबार में बड़ी डील हाथ लगेगी। परिवार में कोई शुभ कार्य होने के योग हैं। लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियाँ दूर होंगी और रिश्ते में नई शुरुआत की ऊर्जा आएगी।

सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों का भाग्य 2026 में प्रबल रहेगा। जो काम पिछले वर्षों में अटका हुआ था, वह तेजी से पूरा होगा। विदेश यात्रा या विदेश में नौकरी के अवसर भी बनेंगे। प्रेम जीवन में स्थिरता और शादी के योग मजबूत रहेंगे। आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी रहेगी, निवेश से लाभ मिलेगा।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए 2026 एक तरह से ‘गोल्डन ईयर’ रहेगा। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में विस्तार और रिश्तों में गहरी समझ बनेगी। प्रेम जीवन में गंभीरता और स्थिरता आएगी। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, उन्हें शुभ अवसर मिल सकता है। आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी राय को महत्व देंगे।

read moreये भी पढ़ें:
सूर्य गोचर इन राशियों के लिए रहेगा शुभ, बनेंगे बिगड़े काम

धनु राशि- 2026 धनु राशि के लिए अवसरों का साल रहेगा। पढ़ाई, करियर, यात्रा और धन—चारों क्षेत्रों में भाग्य का साथ मिलेगा। नए काम की शुरुआत सफलता के साथ होगी। प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी और सिंगल लोगों को मनपसंद साथी मिल सकता है। परिवार में शांति और मधुरता बनी रहेगी।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए 2026 बदलाव और तरक्की का साल रहेगा। इस वर्ष नौकरी में बड़ा उछाल, नई पोज़ीशन और आर्थिक मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य बेहतर होगा और मानसिक तनाव कम होगा। रिश्तों में स्थिरता आएगी। पुराने अटके काम और कानूनी मामले आपके पक्ष में हल हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने