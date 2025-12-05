Hindustan Hindi News
साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Dec 05, 2025 04:18 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नए साल 2026 की शुरुआत होने ही वाली है। हर कोई चाहता है कि आने वाला वर्ष उसके जीवन में वैसा ही सौभाग्य लेकर आए, जैसा वह उम्मीद करता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की बदलती चाल ही तय करती है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी या चुनौतियां सामने आएंगी। इस बार नया साल कई बड़े ग्रह परिवर्तनों और शुभ योगों के साथ शुरू होने जा रहा है, जिससे 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं, साल 2026 सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- धन की स्थिति सामान्य रहेगी। संपत्ति से जुड़े अटके काम पूरे होने के योग। पैतृक या आकस्मिक धन लाभ संभव। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी।

वृषभ राशि- समस्याओं से राहत का साल। धन और संपत्ति दोनों में वृद्धि। साल की शुरुआत में वाहन या घर खरीदने के योग।

मिथुन राशि- वर्ष मध्यम रहेगा लेकिन संपत्ति जरूर खरीदेंगे। जगह बदलने के संकेत। शेयर मार्केट और सट्टा से दूर रहें।

कर्क राशि- करियर और धन दोनों में उतार-चढ़ाव रहेगा। शिक्षा-संपत्ति पर खर्च बढ़ेगा। परिवार का सहयोग अंत तक स्थितियों को बेहतर करेगा।

सिंह राशि- वर्ष संतोषजनक रहेगा। व्यवसाय और धन स्थिति स्थिर। कर्ज से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा।

कन्या राशि- जगह बदलने के योग के साथ लाभ बढ़ेगा। धन में सुधार। स्वास्थ्य और घर-परिवार पर खर्च बढ़ेगा। अनावश्यक कर्ज से बचें।

ये भी पढ़ें:पहले भाव के शनि बदल देते हैं व्यक्ति की लाइफ, जानें कैसे होता है इनका जीवन

तुला राशि- करियर और धन में वृद्धि। संपत्ति खरीदने के योग। कर्ज और निवेश में सावधानी जरूरी।

वृश्चिक राशि- जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। करियर में बदलाव के साथ बड़ी सफलता। धन आएगा लेकिन मैनेजमेंट जरूरी है। घर बनाने या संपत्ति मिलने के योग।

धनु राशि- धन स्थिति लगातार बेहतर। नौकरी और बिजनेस में नए मौके। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना। खर्च और कर्ज से बचाव करें।

मकर राशि- धन की स्थिति ठीक-ठाक रहेगी। कर्ज से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य और बच्चों पर खर्च बढ़ेगा। रुका पैसा निकालने की कोशिश करें।

कुंभ राशि- नई शुरुआत में लाभ होगा। कर्ज से मुक्ति के योग। बिजनेस में निवेश सोच-समझकर करें। अटका हुआ पैसा मिलने के संकेत।

मीन राशि- धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य और कर्ज पर खर्च बढ़ेगा। समझदारी से आर्थिक मैनेजमेंट करेंगे तो साल सहज निकलेगा। पारिवारिक संपत्ति विवाद से दूर रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
