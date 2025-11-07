Hindustan Hindi News
2026 में इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, खुलेंगे धन लाभ के रास्ते

संक्षेप: नए साल 2026 में कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। ज्योतिष के अनुसार 2026 में कई ग्रहों की स्थिति ऐसी बनेगी, जो कुछ राशियों को धन, मान-सम्मान और सफलता के नए मौके देगी। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से इन जातकों के जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी।

Fri, 7 Nov 2025 07:07 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नए साल 2026 में कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। ज्योतिष के अनुसार 2026 में कई ग्रहों की स्थिति ऐसी बनेगी, जो कुछ राशियों को धन, मान-सम्मान और सफलता के नए मौके देगी। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से इन जातकों के जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी और लंबे समय से चल रही पैसों की रुकावटें खत्म होंगी। आइए जानते हैं किन राशियों पर 2026 में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी…

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए 2026 साल सुनहरा साबित हो सकता है। शुक्र ग्रह की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराने निवेशों से लाभ मिलने के योग हैं और नई नौकरी या प्रमोशन के अवसर भी मिलेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट या नए क्लाइंट से फायदा होगा। साल के बीच में कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, लेकिन तुरंत बाद अच्छा मुनाफा भी मिलेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए 2026 भाग्य के खुलने का साल रहेगा। बृहस्पति और सूर्य की अनुकूल स्थिति से पैसों का प्रवाह बढ़ेगा। अगर किसी कारण से पैसा अटका हुआ था, तो अब वापस मिलेगा। नौकरी करने वालों को वेतनवृद्धि और बोनस के योग बन रहे हैं। व्यापार में नई डील या प्रोजेक्ट शुरू करने का सही समय रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशहाली और सुख-समृद्धि आएगी।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह साल कर्ज से मुक्ति और धन प्राप्ति वाला रहेगा।शनि और गुरु दोनों ग्रह साथ मिलकर आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। जो लोग बिजनेस या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। विदेश से पैसा आने या नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना रहेगी, बस खर्चों में संतुलन बनाए रखें और जल्दबाजी में निवेश न करें।

धनु राशि- धनु राशि वालों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे और इनकम के नए सोर्स बनेंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में भी प्रगति होगी और साल के आखिरी महीनों में बड़ा मुनाफा होगा। रिश्तों में भी सुधार आएगा और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। साल 2026 आपके लिए आर्थिक तरक्की और मानसिक शांति लेकर आएगा।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह साल भाग्य वृद्धि और लक्ष्मी मां की कृपा का रहेगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि से धन योग बन रहे हैं। पुराने कर्ज चुकाने और बचत बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में फायदा होगा। साल के बीच में कोई बड़ा लाभ अचानक मिल सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा से साल का हर महीना प्रगति से भरा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
