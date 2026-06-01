Rashifal : 2 जून को सूर्य की तरह चमकेगा इन 6 राशियों का भाग्य, बनेंगे बिगड़े काम
Horoscope 2 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 2 जून 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Horoscope Rashifal 2 June 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 2 जून को मंगलवार है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से धन-धान्य बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 2 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
आइए जानते हैं, 2 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी
मेष राशि- 2 जून का दिन आपके लिए कामकाज के मामले में अच्छा रह सकता है। किसी जरूरी काम में प्रगति देखने को मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। शाम का समय दोस्तों के साथ बीत सकता है।
वृषभ राशि- 2 जून का दिन सामान्य रहने वाला है। घर और काम के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। किसी पुरानी बात को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। खर्चों पर नजर रखें।
मिथुन राशि- 2 जून का दिन आपके लिए व्यस्त रह सकता है। कई काम एक साथ सामने आ सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी करीबी से मुलाकात होने के योग हैं।
कर्क राशि- 2 जून का दिन राहत देने वाला साबित हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से अटका कोई काम आगे बढ़ सकता है। घर का माहौल अच्छा रहेगा। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
सिंह राशि- 2 जून का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कामकाज में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। कोई नई योजना मन में आ सकती है। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लें। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।
कन्या राशि- 2 जून का दिन जिम्मेदारियों वाला रह सकता है। काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह फायदा दे सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें।
तुला राशि- 2 जून का दिन मिलाजुला रह सकता है। काम पूरा करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी जरूरी फैसले में जल्दबाजी न करें। शाम तक कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं।
वृश्चिक राशि- 2 जून का दिन आपके पक्ष में रह सकता है। लंबे समय से चल रहा कोई काम पूरा हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
धनु राशि- 2 जून का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी और कारोबार दोनों में स्थिति सामान्य रहेगी। किसी करीबी की सलाह आपके काम आ सकती है। सेहत का ध्यान रखें।
मकर राशि- 2 जून का दिन भागदौड़ भरा रह सकता है। कुछ काम उम्मीद से ज्यादा समय ले सकते हैं। गुस्से में आकर कोई बात कहने से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी।
कुंभ राशि- 2 जून का दिन नई उम्मीद लेकर आ सकता है। कामकाज में अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। यात्रा का योग बन सकता है। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मन खुश रहेगा।
मीन राशि- 2 जून का दिन शांत तरीके से बिताने की कोशिश करें। किसी बात को लेकर ज्यादा सोच-विचार करने से बचें। काम धीरे-धीरे पूरे होते जाएंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। परिवार का साथ मन को सुकून देगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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