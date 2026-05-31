Rashifal : जून की शुरुआत में ही चमकेगा इन 6 राशियों का भाग्य, 1 तारीख को इन राशि वालों को बनेंगे बिगड़े काम
Horoscope 1 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 1 जून 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Horoscope Rashifal 1 June 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 1जून को सोमवार है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करने से धन-धान्य बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 1 जू का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 1 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
1 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष राशि- 1 जून का दिन कामकाज में व्यस्तता लेकर आ सकता है। कुछ जरूरी काम समय पर पूरे हो सकते हैं। घर के लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
वृषभ राशि- 1 जून को दिन सामान्य रहेगा। रोजमर्रा के काम आसानी से निपट सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं।
मिथुन राशि- 1 जून को भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रह सकती है। एक साथ कई काम आने से व्यस्तता बनी रहेगी। किसी पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है। शाम तक राहत महसूस होगी।
कर्क राशि- 1 जून का दिन पहले से बेहतर रह सकता है। घर का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी पुरानी चिंता से राहत मिल सकती है।
सिंह राशि- 1 जून को आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। जिस काम को करने की सोच रहे हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किसी करीबी की सलाह आपके काम आ सकती है।
कन्या राशि- 1 जून को धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। काम पर ध्यान दें और बेवजह की बातों से दूर रहें।
तुला राशि- 1 जून को काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
वृश्चिक राशि- 1 जून का दिन सामान्य रहेगा। कामकाज चलता रहेगा और कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलने से मन खुश रहेगा।
धनु राशि- 1 जून का दिन सामान्य रहेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। कामकाज में धीरे-धीरे प्रगति होती दिखेगी। खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखें।
मकर राशि- 1 जून को कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। दिनभर व्यस्तता बनी रह सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें।
कुंभ राशि- 1 जून का दिन अच्छा गुजर सकता है। काम में मन लगा रहेगा। किसी पुराने दोस्त या परिचित से बात हो सकती है। घर का माहौल भी ठीक रहेगा।
मीन राशि- 1 जून को मन प्रसन्न रह सकता है। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। कामकाज में ज्यादा परेशानी नहीं दिखती। दिन आराम से निकल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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