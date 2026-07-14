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18 दिन बाद इन 3 राशियों की खुशियों से भरी रहेगी जेब, 4 महीने तक राहु गोचर देगा लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Rahu Rashifal Rahu gochar 2026 : जल्द ही राहु ग्रह अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। इस बार राहु का नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र में होने जा रहा है। राहु की चाल बदलने से कुछ राशियों के दिन भी बदलने वाले हैं। 

18 दिन बाद इन 3 राशियों की खुशियों से भरी रहेगी जेब, 4 महीने तक राहु गोचर देगा लाभ

Horoscope Rahu Rashifal Rahu gochar, राहु राशिफल 2026 : राहु मायावी ग्रह हैं। स्लो स्पीड में राहु की चाल बदलती रहती है। राहु का गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालता है। इस समय शनि की राशि में राहु विराजमान हैं। राहु का गोचर स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में बैठे हुए हैं। जल्द ही राहु ग्रह अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। इस बार राहु का नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र में होने जा रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 2 अगस्त 2026 के दिन रात में 12:08 मिनट पर राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। मंगल के नक्षत्र में मवायी ग्रह का गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। इस साल के अंत तक राहु इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं राहु के मंगल के नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों को फायदा हो सकता है-

18 दिन बाद से इन 3 राशियों की खुशियों से भरी रहेगी जेब, 4 महीने तक राहु गोचर देगा लाभ

मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में मायावी ग्रह राहु के गोचर करने से किन राशियों को लाभ होगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में मायावी ग्रह राहु के गोचर करने से कुछ राशियों को लाभ हो सकता है। मेष राशि, धनु राशि और कन्या राशि के लिए समय लाभकारी माना जा रहा है।

मेष राशि वालों के लिए राहु का मंगल के नक्षत्र में गोचर कैसा रहेगा?

राहु का मंगल के नक्षत्र में गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। पूजा-पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। जीवन में आ रही तकलीफें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं।

कन्या राशि वालों के लिए राहु का मंगल के नक्षत्र में गोचर कैसा रहेगा?

राहु का मंगल के नक्षत्र में गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए शानदार माना जा रहा है। व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन का आगमन होगा। यह समय निवेश के तौर पर भी शुभ माना जा रहा है।

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धनु राशि वालों के लिए राहु का मंगल के नक्षत्र में गोचर कैसा रहेगा?

राहु का मंगल के नक्षत्र में गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। सरकारी नौकरी करने वालों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है। व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावना है। खुद को तनाव मुक्त और खुश रखने के लिए प्रकृति में समय बिताएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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