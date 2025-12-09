संक्षेप: Rahu Rashifal Mercury Transit Budh Gochar: जल्द ही बुध कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, जिसमें पहले से ही राहु विराजमान हैं। बुध के गोचर करते ही राहु और बुध की युति बनेगी, जिससे कुछ राशियों को प्रॉफिट हो सकता है।

Dec 09, 2025 10:53 am IST

Rahu Rashifal Mercury Transit 2025: राहु एक मायावी ग्रह हैं, जो उलटी चाल ही चलते हैं तो बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। दोनों ही ग्रहों की चाल से सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलता है। जल्द ही राहु और बुध एक ही राशि में युति करने जा रहे हैं। इस समय शनि की राशि में कुंभ में राहु बैठे हुए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में बुध कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, जिसमें पहले से ही राहु विराजमान हैं। बुध के गोचर करते ही राहु और बुध की युति बनेगी। ऐसे में शनि की राशि में बुध और राहु के गोचर करने से कुछ राशियों का लकी टाइम शुरू हो सकता है-

राहु, बुध का शनि की राशि कुंभ में होगा गोचर, इन 3 राशियों की होगी चांदी की चांदी मेष राशि मेष राशि वालों के लिए शनि की राशि में बुध और राहु का गोचर करना बेहद ही लाभकारी साबित हो सकता है।

इस दौरान आपको अकास्मिक धन लाभ हो सकता है।

आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे।

करियर में स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ाना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे।

न्यू जॉब का ऑफर भी मिल सकता है।

वृषभ राशि शनि की राशि में बुध और राहु का गोचर करना वृषभ राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी।

हर काम में सफलता मिलेगी।

आपके काम की तारीफ भी होगी।

इस दौरान आपका बॉस भी आपसे खुश रहेगा।

फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले से बेहतर होगी।

कुंभ राशि कुंभ राशि वालों के लिए शनि की राशि में बुध और राहु का गोचर पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आया है।

आपकी करियर लाइफ बेहतरीन रहने वाली है।

हाथ आए मौकों का फायदा उठाएं क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी।

फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट आपके साथ रहेगा।

इस दौरान यात्रा भी कर सकते हैं।