राहु की चाल 2026 में भी मचाएगी धमाल, कुंभ राशि में गोचर कर देंगे लाभ ही लाभ
Horoscope Rahu Rashifal 2026 transit: इस समय राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ शनि की राशि में, जिसमें राहु 2026 के दिसंबर महीने की शुरुआत तक रहेंगे। राहु की शुभ दृष्टि से कुछ राशि के जातक बम्पर लाभ कमा सकते हैं।
Horoscope Rahu Rashifal 2026: राहु मायावी ग्रह है, जिसका गोचर लगभग 18 महीने पर होता है। ज्योतिष विद्या में राहु की चाल खास महत्व रखती है। धीमी गति में राहु गोचर करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस समय राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ शनि की राशि में, जिसमें राहु 2026 के दिसंबर महीने की शुरुआत तक रहेंगे। राहु की शुभ दृष्टि काफी लाभकारी होती है। जिस राशि पर राहु मेहरबान रहते हैं, उन्हें अचानक जीवन में लाभ देखने को मिलता है। आइए जानते हैं साल 2026 में भी कीं राशियों पर राहु का शुभ प्रभाव रहने वाला है-
तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर फायदेमंद माना जा रहा है।
आपके सालों से रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे।
धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है।
मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
वहीं, कारोबारी के लिए दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है।
कन्या राशि
राहु का गोचर कन्या राशि के लोगों को फायदा हो सकता है।
कानूनी मामलो में आपको जीत हासिल हो सकती है।
बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है।
प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा।
काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है।
वहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखें।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर शुभ माना जा रहा है।
घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा।
राहु की कृपा से समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा में चार-चांद लग जाएंगे।
व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा।
रुपए-पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।