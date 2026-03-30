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राहु का गोचर दिसंबर में मीन राशि में होगा, इन राशियों के लिए लाभ ही लाभ, राहु के अचूक उपाय भी जानें

Mar 30, 2026 12:48 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Rahu Ketu Gocharkab: राहु और केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती है। ये ग्रह जिस राशि में जाते हैं, उसके समान ही फल देने लगते हैं। एक राशि में राहु 18 महीने रहते हैं। इस साल के आखिर में राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पढ़ें राशि पर क्या असर 

राहु का गोचर दिसंबर में मीन राशि में होगा, इन राशियों के लिए लाभ ही लाभ, राहु के अचूक उपाय भी जानें

राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। इस साल 2026 में राहु और केतु राशि बदलेंगे। 5 दिसंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु के इस तरह राशि परिवर्तन करने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। राहु कुंभ से निकलकर मीन राशि में और केतु सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि राहु और केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती है। ये ग्रह जिस राशि में जाते हैं, उसके समान ही फल देने लगते हैं। एक राशि में राहु 18 महीने रहते हैं। इस साल के आखिर में राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आइए जानें राहु और केतु के राशि परिवर्तन से किन राशियों को लाभ को होगा। यहां पढ़ें उन राशियों के बारे में

कुंभ और सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा समय

मायावी ग्रह राहु और केतु के राशि परिवर्तन करने से कुंभ और सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छे बदलाव आएंगे। इस राशि के लोगों के लिए समय पहले से बेहतर होगा, लेकिन अभी भी शनि का प्रभाव तो रहेगा, इसलिए अनुशासन में रहकर काम करें। कुंभ राशि वालों के लिए पैसा आने के योग बन रहे हैं, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, इस समय बिल्कुल भी आलस ना करें। राहु का दान आपके लिए उत्तम होगा।

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मकर और कर्क राशि के लिए क्या

मकर और कर्क वालों के लिए यह गोचर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। इस राशि के लोगों के लिए लाभ के योग हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है आपको धीरज से और बुद्धिमानी से अपने सभी काम निकालने हैं।

राहु के क्या उपाय आपको लाभ देते हैं?

भ्रक और नीले रंग के वस्‍त्रों, कंबल आदि का दान राहु में किया जाता है। राहु के लिए गोमेद को भी शुभ माना जाता है। राहु केलिए चलते पानी में नारियल को प्रवाहित करना भी असरदार उपाय है। ऐसा कहा जाता है कि जो शनिवार के दिन बहते जल में अपने ऊपर से सूखा नारियल वार कर बहते जल में प्रवाहित करता है, उसको राहु से लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में राहू अशुभ हो तो पूर्णिमा के पूर्णिमा 13 पूर्णिमा लगातार हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान करें और एक नारियल गंगा जी में प्रवाह करें शतप्रतिशत लाभ होगा। राहू के अशुभ असर कम होंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि स्नान करने से पहले कुछ खाया न हो। इसलिए स्नान सुबह सुबह करें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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