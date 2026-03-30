राहु का गोचर दिसंबर में मीन राशि में होगा, इन राशियों के लिए लाभ ही लाभ, राहु के अचूक उपाय भी जानें
Rahu Ketu Gocharkab: राहु और केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती है। ये ग्रह जिस राशि में जाते हैं, उसके समान ही फल देने लगते हैं। एक राशि में राहु 18 महीने रहते हैं। इस साल के आखिर में राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पढ़ें राशि पर क्या असर
राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। इस साल 2026 में राहु और केतु राशि बदलेंगे। 5 दिसंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु के इस तरह राशि परिवर्तन करने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। राहु कुंभ से निकलकर मीन राशि में और केतु सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि राहु और केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती है। ये ग्रह जिस राशि में जाते हैं, उसके समान ही फल देने लगते हैं। एक राशि में राहु 18 महीने रहते हैं। इस साल के आखिर में राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आइए जानें राहु और केतु के राशि परिवर्तन से किन राशियों को लाभ को होगा। यहां पढ़ें उन राशियों के बारे में
कुंभ और सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा समय
मायावी ग्रह राहु और केतु के राशि परिवर्तन करने से कुंभ और सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छे बदलाव आएंगे। इस राशि के लोगों के लिए समय पहले से बेहतर होगा, लेकिन अभी भी शनि का प्रभाव तो रहेगा, इसलिए अनुशासन में रहकर काम करें। कुंभ राशि वालों के लिए पैसा आने के योग बन रहे हैं, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, इस समय बिल्कुल भी आलस ना करें। राहु का दान आपके लिए उत्तम होगा।
मकर और कर्क राशि के लिए क्या
मकर और कर्क वालों के लिए यह गोचर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। इस राशि के लोगों के लिए लाभ के योग हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है आपको धीरज से और बुद्धिमानी से अपने सभी काम निकालने हैं।
राहु के क्या उपाय आपको लाभ देते हैं?
भ्रक और नीले रंग के वस्त्रों, कंबल आदि का दान राहु में किया जाता है। राहु के लिए गोमेद को भी शुभ माना जाता है। राहु केलिए चलते पानी में नारियल को प्रवाहित करना भी असरदार उपाय है। ऐसा कहा जाता है कि जो शनिवार के दिन बहते जल में अपने ऊपर से सूखा नारियल वार कर बहते जल में प्रवाहित करता है, उसको राहु से लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में राहू अशुभ हो तो पूर्णिमा के पूर्णिमा 13 पूर्णिमा लगातार हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान करें और एक नारियल गंगा जी में प्रवाह करें शतप्रतिशत लाभ होगा। राहू के अशुभ असर कम होंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि स्नान करने से पहले कुछ खाया न हो। इसलिए स्नान सुबह सुबह करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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