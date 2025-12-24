Hindustan Hindi News
राहु 2026 में जाएंगे शनि की राशि में, किन राशियों को देंगे टेंशन, जानें राहु कैसे डालते हैं आप पर असर

राहु 2026 में जाएंगे शनि की राशि में, किन राशियों को देंगे टेंशन, जानें राहु कैसे डालते हैं आप पर असर

संक्षेप:

2026 में राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु अभी मीन राशि में हैं और अब राहु शनि की मकर राशि में दिसंबर 2026 में गोचर करेंगे। पूरे साल राहु का राशि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन साल 2026 के जाते जाते राहु शनि की मकर राशि में जाकर कई राशियों को परेशानियां दे जाएंगे।

Dec 24, 2025 09:39 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
2026 में राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु अभी मीन राशि में हैं और अब राहु शनि की मकर राशि में दिसंबर 2026 में गोचर करेंगे। पूरे साल राहु का राशि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन साल 2026 के जाते जाते राहु शनि की मकर राशि में जाकर कई राशियों को परेशानियां दे जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2026 कई मामलों में चैलेंज वाला रहेगा। राहु, केतु, मंगल और गुरु जैसी बड़े ग्रह बदलेंगे। राहु शनि की मकर राशि में जाएंगे, जिसे इसके कारण कई राशियों के जीवन में टेंशन बढ़ेंगी, भ्रम की स्थिति बनेगी। आपके लिए समस्याएं आएंगी। आईए जानें राहु के कुंडली में अशुभ प्रभाव देने और राहु की महादशा में क्या करना चाहिए और राहु कैसे प्रभाव डालते हैं।

2026 में के कारण किन राशियों के लिए बढ़ेगी टेंशन की स्थित
कुंभ राशि में राहु क्रोध लाएंगे। आप बड़े फैसले जलदबाजी में लेंगे, तो आपके काम बिगड़ेगे। इस समय आलस ना करें और सभी की भलाई करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रेशर झेलेंगे। आपके लिए चैलेंज सामने आएंगे, पैसों से लेकर भी और पर्सनल लाइफ में भी। मकर राशि में राहु आखिर में आएंगे, ऐसे में शनि के साथ राहु की युति इस राशि के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन इसका असर साल 2027 में ज्यादा देखने को मिलेगा। टकराव, बड़ों से मतभेद और डिप्रेशन की स्थिति भी बनेगी। सिंह राशि वालों को पैसों के मामले में अलर्ट रहना होगा। आपको कहीं भी पैसा लगाने से पहले सोचना होगा। गलत संगत से दूरी रखना इस वर्ष बहुत जरूरी होगा।

राहु के खराब होने पर क्या करें

वैदिक एस्ट्रो में अगर राहु आपके लाइफ में परेशानियां दे रहा है, तो आप राहु का रत्न पहनें। आपको दान करना चाहिए, धार्मिक कार्यों में लगे रहें। राहु के बारे में कहा जाता है कि आपको यह भम्रित करता है, राहु में रहने वाला व्यक्ति असल में और इमेजिनेसन में फर्क नहीं कर पाता है। वो अपनी ही इमेजनरी दुनिया में जीने लगता है। राहु सूर्य और चंद्रमा का शत्रु है। राहु की महादशा में या इसके प्रभावित होने पर लोग सही-गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं और पाप करते हैं। इसके अलावा सोमवार को शिवलिंग पर जल, काले तिल अर्पित करें।ऊं रां राहवे नम: मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। एक लोटे में जल, कुशा और दूर्वा डालकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें।

राहु की महादशा होने पर क्या होता है

राहु की महादशा पर राहु 18 साल तक अच्छे बुरे प्रभाव देते हैं, इस समय में राहु के कारण लोग गलत संगति में पड़ सकते हैं।कहा जाता है कि राहु की महदशा आने पर आपको गंगाजल पीना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि राहु की महदशा पर लोग आलसी हो जाते हैं, इसलिए इस समय आलस ना करें, राहु आप पर हावी नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का पाप नही होता है। जहां पाप नहीं होता वहां राहु का असर खत्म हो जाता है। राहु के बेहद खराब असर के कारण कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जब लोगों पर राहु का असर कम होने लगता है, तब तक मान, सम्मान भी नहीं बचता है।

