1 दिसंबर तक इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहकर राहु करेंगे कल्याण

Rahu nakshatra parivartan 2025: राहु इस समय गुरु के नक्षत्र के गोचर में चल रहे हैं और दिसंबर की शुरुआत में अपने नक्षत्र में बदलाव करेंगे। राहु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र गोचर कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जानें राहु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

Rahu transit in purvabhadra nakshatra 2025: छाया ग्रह राहु एक निश्चित समय में जिस तरह से राशि परिवर्तन करते हैं, उसी तरह से नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। इस समय राहु पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के गोचर में चल रहे हैं और 2 दिसंबर को शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। राहु के गुरु के नक्षत्र में गोचर करने का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। इस समय कुछ राशियों को राहु की शुभ स्थिति से अच्छे परिणाम व खराब स्थिति से नकारात्मक फलों की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष गणना के अनुसार, राहु पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहकर मेष समेत तीन राशियों को फायदा पहुंचाएंगे। जानें राहु नक्षत्र गोचर की लकी राशियों के बारे में।

मेष राशि- राहु का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए सबसे शुभ रहने वाला है। इस समय आपके आय के स्रोत बढ़ जाते हैं और वे कई डीलों से अच्छी कमाई कर सकते हैं। परिवार में सुख-शांति का अनुभव करेंगे और परिवार की समस्याओं से निजात मिलेगी। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऑफिस में टीम वर्क का लाभ मिलेगा और सीनियर्स आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। सेहत अच्छी रहने वाली है। ऑफिस में प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि के संकेत हैं। हालांकि इस समय किसी भी तरह के रिस्क से भरे निवेश से बचना चाहिए।

तुला राशि- पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र राहु का गोचर तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको लाइफ की कई परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। परिवार सपोर्ट करेगा और जीवन में सुख-समृद्धि व शांति आएगी। निवेश से अच्छे रिटर्न की प्राप्ति हो सकती है। आप कई अटके हुए कार्य पूरे करने में सफल हो सकते हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सिंगल जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को राहु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गोचर से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। लाइफ में शांति का अनुभव करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी परेशानियों को हल करने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको इस समय नेगेटिव विचारों व संगति से दूर रहना चाहिए। निवेश से लाभ के संकेत हैं। लव लाइफ पहले से बेहतर होगी। सेहत में सुधार होगा। आपको अपनी प्लानिंग को पूरा करने के मौके मिलेंगे।