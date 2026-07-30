सावन में राहु की बड़ी हलचल बना रही अंगारक योग, 1 अगस्त से ये राशियां रहेंगी लाभ में
राहु गोचर 2026:राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में जा रहे हैं। ऐसे में राहु का नक्षत्र गोचर आपके लिए क्या लाएगा , यहां पढ़ें
राहु का गोचर सावन में हो रहा है। सावन में 1 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह मंगल का गोचर है। अब मंगल और राहु की युति बनेगी। इससे पहले राहु अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। आपको बता दें कि राहु के मंगल के नक्षत्र में आने से कई राशियों के लिए अच्छे और कई राशियों के लिए खराब योग भी बनते हैं। कई राशियों के लिए राहु और मंगल अंगारक योग बनाएंगे, तो कई राशियों के लिए अचानक लाभ की स्थिति भी राहु दिलवाएंगे। यहां राशियों पर असर जानने से पहले जानते हैं राहु क्या हैं और राहु मंगल की युति होती है तो क्या होता है?
राहु क्या है, इसको जानें?
राहु और केतु दो बड़े ग्रह हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बिना परेशानी के रहना चाहते हैं तो इन दो ग्रहों की स्थितियां अच्छे से समझ लें, आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं रहेगी। जब समुद्र मंथन की कहानी में भगवान ने राहु का सिर काटा तो राहु का सिर तो कहीं जाकर उड़ गया लेकिन राहु का धड़ श्रीहरि के पैरों में जाकर गिर गया। इसे केतु कहा गया। केतु चूंकि भगवान श्रीहरि के चरणों में गिरा तो इसने मोक्ष को पा गया। राहु वायु तत्व माना जाता है, ये आपके दिमाग पर सवार रहता है। राहु को किसी ग्रह का साथ मिल जाता है। तो वो स ग्रह की अच्छाई को ले लेता है और अपनी बुराई उसको दे देता है।
राहु और मंगल की युति होगी तो क्या होगा?
राहु अगर मंगल के साथ आ रहे हैं तो अंगारक योग बनता है, इसमें क्रोध, दुर्घटनाओं का खतरा और आक्रामक बना रहता है। लोग उग्र, जिद्दी बन जाते हैं किसी दुर्घटना या सर्जरी की संभावना बढ़ जाती है।परिवार में भी तनाव रहता है।
किन राशियों के लिए राहु का अच्छा असर?
कुंभ राशि के लिए राहु का गोचर आत्मविश्वास लाएगाष आपके लिए अच्छी खबर मिल सकती है। अगर कहीं कम्युनिकेशन और रिसर्च में हैं तो लाभ होगा।
तुला राशि के लोगों के लिए निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। प्रोपर्टी और शेयर मार्केट से अचानक लाभ के योग।
मिथुन राशि के लिए समाज में सम्मान और विशेष स्थान मिलेगा, ऑफिस में भी नई जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है।
मेष राशि के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी है। आपकी पहले से चली आ रही प्लानिंग अचानक लाभ देंगी, जिससे आप सफलता पाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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