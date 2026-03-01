राहु और मंगल का अत्यंत खरतनाक अंगारक योग, अब से 2 अप्रैल तक का समय नेगेटिव, किन राशियों के लिए रिस्की
इस बार होली पर अंगारक योग और चंद्रग्रहण का योग बन रहा है। अंगारक योग बहुत खतरनाक होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब यह योग बनता है, तो नेगेटिव एनर्जी सबसे पीक पर होती है। सूर्य स राहु और मंगल की जब युति होती है, तो इस ग्रह का निर्माण होता है। एक दो दिन नहीं यह अंगारक योग 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में बना रहेगा। सूर्य के जाने से इसका प्रभाव कम होगा, लेकिन मंगल और राहु तो इसी राशि में 2 अप्रैल तक रहेंगे। ऐसा कहा जाता है अग्नि का भड़कना इसी योग में होता है।ये पूरी तरह से अग्नि से जुड़ी है, यह नेगेटिव एनर्जी देने वाला योग है। इस योग में मंगल के आने के कारण राहु के साथ डेडली और नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा देता है। ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक सूर्य, बुध, मंगल शुक्र और राहु का योग कुंभ राशि में बनेगा। यद्यपि कि देवगुरु बृहस्पति की कुंभ राशि में दृष्टि होने से नकारात्मकता में थोड़ी कमी अवश्य आएगी फिर भी अकस्मात बड़े नकारात्मक परिवर्तन की स्थिति भी इस अवधि में बन सकती है। इस योग के कारण भारत में भी पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र विशेष करके दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक दुर्घटना एवं अन्य बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। आग से बड़ी क्षति, भूकंप, चक्रवात अथवा अन्य कोई बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना अचानक नुकसान कर सकती है। इस योग में किस राशि के लिए दिक्कत वाला समय रहेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा समय
मिथुन राशि वालों के लिए समय खराब कहा जा सकता है। आपके लिए चीजें बदलेंगी। आपको खास तौर पर 2 अप्रैल तक खास ध्यान देना होगा। इस समय नए निवेश को लेकर खास ध्यान दें, फिलहाल टाल दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगी। इस दौरान आपको लापरवाही से बचना होगा।
कर्क राशि वालों के लिए भी परेशानी
कर्क राशि वालों के लिए भी विवाद के योग बन रहे हैं। आपको इस समय किसी से विश्वासघात हो सकता है, इसलिए इस दौरान किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। ऑफिस में भी आपको नए काम में बदलाव के कारण नुकसान हो सकता है।
धनु राशि वालों के लिए नुकसान
धनु राशि वालों को वाणी के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इस समय कानूनी मामलों से भी दूर करें, क्योंकि अंगारक योग आपको कोर्ट में घसीटता है। इस समय किसी भी रिस्क से बचें।
कुंभ राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ में समस्या
कुंभ राशि वालों के लिए लवलाइफ में दिक्कतें आएंगी। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान देना होगा और इस समय मिसअंडरस्टेंडिंग और आपसी रिश्तों को संभालें, इगों से दूर रहें।
किन राशियों को होती है दिक्कत
ऐसे में राशियों को मंगल से जुड़ी परेशानियां आपको और भी अधिक दिक्कत देती हैं। दुर्घटना का योग बनता है और सर्जरी भी हो सकता है। इस समय में वाणी पर कंट्रोल करें। इस समय लीगल मामले भी बन सकते हैं। मंगल के कारण कोर्ट से कनेक्शन बन जाता है। ऐसे लोगों की लाइफ में सफलता देर से मिलती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
