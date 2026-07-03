मूलांक 8 अंकराशि 3 जुलाई:8, 17, 26 तारीख में जन्में लोगों को शनि काम पूरा करने वाला बनाता है
numerology mulank 8:मन में जमा बात को आदेश की तरह नहीं, समझाने की तरह रखें।
एक बात संभाल लें। हर जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाकर चलेंगे, तो थकान चिड़चिड़ेपन में बदल सकती है। अंक 8 पर शनि का असर आपको काम पूरा करने वाला बनाता है, लेकिन यही स्वभाव कई बार आपको आराम लेने नहीं देता। रोज की वही रुटीन, वही सोच और वही दबाव मन को भारी कर सकता है। ऐसे में थोड़ा अलग करना जरूरी है। घर की किसी छोटी सजावट, पुरानी रुचि या शांत जगह बैठकर सोचने से भी मन बदल सकता है। 3 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 3 नया नजरिया और हल्की रचनात्मकता दे रहा है। भाग्यांक 2 कहता है कि अपने लोगों के साथ तालमेल रखकर चलेंगे, तो मन भी जल्दी हल्का होगा।
मूलांक 8 लव
रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहती है, पर तरीका कभी कभी बहुत औपचारिक हो जाता है। शनि आपको जिम्मेदार बनाता है, मगर अपनापन सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं चलता। अगर पार्टनर या परिवार वाला आपसे हल्की बातचीत चाहता है, तो हर बात को समस्या की तरह न लें। थोड़ी नरमी और थोड़ा अलग समय साथ बिताने से दूरी कम हो सकती है। किसी अपने के साथ पुरानी याद, पसंदीदा खाना या छोटी वॉक जैसा साधारण पल भी असर करेगा।
मूलांक 8 करियर
कामकाज में आप लगातार एक ही ढर्रे पर चल रहे हों, तो आउटपुट घट सकता है। शनि मेहनत का फल देता है, लेकिन वह यह भी सिखाता है कि मशीन की तरह काम करने से सोच बंद पड़ जाती है। ऑफिस में कोई पुराना तरीका बदलने, फाइल या प्लान को नए ढंग से रखने, या टीम से अलग राय लेने की जरूरत महसूस हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू है। अगर बच्चों की पढ़ाई में रोज वही समझाने का तरीका काम नहीं कर रहा, तो चार्ट, रंग या उदाहरण बदलकर देखना बेहतर रहेगा। मूलांक 3 सीखने को आसान बना सकता है, और भाग्यांक 2 साथ मिलकर पढ़ने या समझने से फायदा दिला सकता है।
मूलांक 8 धन
पैसों के मामले में दबाव से राहत पाने के लिए बिना सोचे कोई खर्च करने का मन बन सकता है। यह खर्च बहुत बड़ा न हो, फिर भी बाद में बेकार लग सकता है। बेहतर रहेगा कि सुविधा और बदलाव के नाम पर होने वाले खर्च को अलग नजर से देखें। अगर किसी चीज से काम आसान होता है, तो सोच सकते हैं। सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए खरीदना ठीक नहीं होगा। लेन देन में पुराना हिसाब पूरा कर लेना मन को भी हल्का करेगा। राशिफल
मूलांक 8 हेल्थ
शरीर से ज्यादा इस समय आपकी थकान भीतर की लग रही है। एक जैसा दिनचर्या चलने से सिर भारी, कमर जकड़ी या मन सुस्त लग सकता है। थोड़ी देर खुली हवा में चलना, बैठने की जगह बदलना या आधा घंटा बिना काम की सोच के रहना फायदेमंद रहेगा। शनि का असर धीरे राहत देता है, इसलिए छोटे लेकिन नियमित बदलाव ज्यादा मदद करेंगे।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: सिर्फ फर्ज निभाने के चक्कर में खुद को पूरी तरह न थकाएं। बच्चों की पढ़ाई या घर के काम में एक ही तरीका बार बार न दोहराएं। मन बदलने के नाम पर फालतू खरीदारी से बचें।
आज की सलाह: रुटीन से थोड़ा बाहर निकलें, तभी सोच ताजा होगी। पंड़ित जी से करें चेट
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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