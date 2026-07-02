मूलांक 8 राशिफल 2 जुलाई: पैसों के मामले में ठहरी हुई सोच फायदेमंद, शनि की एनर्जी देगी लाभ
Horoscope Numerology mulank 8:आप चीजों का सही नापतौल कर लेते हैं। शनि की मेहनती ऊर्जा आपको लंबी दौड़ में फायदा देती है, बस शुरुआत समय पर करनी होगी।
किसी जरूरी बात को बाद के लिए टालना इस समय आपके ही काम को भारी बना सकता है। अंक 8 और शनि का स्वभाव आपको जिम्मेदार बनाता है, लेकिन कई बार आप सोचते ज्यादा हैं और बोलते देर से हैं। यही आदत इस दिन चुनौती दे सकती है। 2 जुलाई 2026 का मूलांक 2 मन को नरम और थोड़ा संकोची बना सकता है, जबकि भाग्यांक 1 साफ पहल मांग रहा है। इसलिए जो बात, प्लान या सुझाव आपके मन में है, उसे दबाकर न रखें। आपका संतुलन अच्छा है।
मूलांक 8 लव राशिफल
रिश्तों में चुप रहकर उम्मीद करना कि सामने वाला सब समझ जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। अगर किसी दोस्त से बातचीत में कोई बात अधूरी रह गई है, तो मन में कहानी बनाने के बजाय सीधे पूछ लें। संभव है कि उसका मतलब कुछ और रहा हो और आपने कुछ और पकड़ लिया हो। मूलांक 2 भावनाओं को बढ़ाएगा, इसलिए छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। शनि आपको गंभीर रखता है, पर रिश्तों में केवल गंभीरता नहीं, स्पष्टता भी चाहिए। साथी या परिवार के सामने अपनी बात ठंडे मन से रखें। कम शब्द, साफ बात और बिना ताना दिए संवाद बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 करियर राशिफल
कामकाज में बदलाव की हलचल दिख सकती है। यह बदलाव पद, जिम्मेदारी, काम के तरीके या टीम के तालमेल से जुड़ा हो सकता है। ऐसे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी व्यवस्थित सोच रहेगी। अंक 8 वाले लोग लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता भी स्वीकार कर लेते हैं। यही गुण आपको दूसरों से अलग करेगा। भाग्यांक 1 संकेत दे रहा है कि केवल मेहनत काफी नहीं, अपनी बात रखना भी जरूरी होगा। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में जो आइडिया उपयोगी है, उसे मीटिंग, नोट या सही समय पर बातचीत में सामने लाएं। शनि देरी देता है, पर ठोस काम को नजरअंदाज नहीं होने देता।
मूलांक 8 धन राशिफल
पैसों के मामले में ठहरी हुई सोच फायदेमंद रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा इंतजार नुकसान भी दे सकता है। अगर कोई जरूरी भुगतान, फीस, बिल या कागजी काम लंबित है, तो उसे आगे न खिसकाएं। आपकी आदत हर चीज को पूरी तरह परखने की है, जो अच्छी बात है। बस इतना ध्यान रखें कि निर्णय बहुत देर से न हो। मूलांक 2 के असर में किसी अपने की बात मानकर खर्च करने का मन बन सकता है। बेहतर रहेगा कि सुविधा, उपयोग और समय तीनों देखकर ही रकम निकालें।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
काम की सूची लंबी दिखे तो शरीर में भारीपन और मन में दबाव महसूस हो सकता है। शनि का असर अक्सर थकान को धीरे धीरे बढ़ाता है। इसलिए पूरे दिन का बोझ एक साथ मत उठाइए। दो जरूरी काम पहले निपटाइए, फिर थोड़ी चाल से चलिए। कंधों, घुटनों या पीठ में जकड़न लगे तो कुछ मिनट स्ट्रेच करना राहत दे सकता है। मन साफ रखने के लिए अधूरे काम लिख लेना भी उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी बात सुनकर दोस्ती में दूरी न बढ़ाएं। काम की बात मन में रखकर मौके को न जाने दें। जरूरी कागज या भुगतान को लटकाना ठीक नहीं रहेगा।
आज की सलाह: जो कहना जरूरी है, उसे सही समय पर कहिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र