अंकराशि: 9 अगस्त 2025 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? डेट ऑफ बर्थ से जानें भविष्यफल

Numerology Horoscope 9 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 9 अगस्त का दिन...

मूलांक 1- आज मूलांक 1 वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आएगी। कार्यस्थल पर अपार सफलता मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा और जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी।

मूलांक 2- कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों की अधिकता से मन परेशान रह सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, लेकिन भावनाओं का उतार-चढ़ाव संभव है।आज भावुक होकर कोई निर्णय न लें। अपने इमोशन्स पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर डिसीजन लें।

मूलांक 3- प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। कार्यों के शुभ परिणाम मिलेंगे। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि,परिस्थितियां जल्द ही सामान्य हो जाएंगी। लाइफ के सुहाने पलों को एंजॉय करें और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें।

मूलांक 4- ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली बने रहेंगे। आय के कई स्त्रोतों से धन लाभ होगा, लेकिन खर्चों की अधिकता भी रहेगी। रिश्तों में प्यार और रोमांस भरपूर रहेगा और साथी संग इमोशनल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। आज रिलेशनशिप में गलतफहमियों को ज्यादा बढ़ने न दें।

मूलांक 5- नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। कार्यों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आय में वृद्धि के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। सिंगल जातकों की किसी खास से मुलाकात होगी। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए तैयार रहें। आज लाइफ में कई बड़े बदलाव आएंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्य सफल होंगे और जीवन में खुशहाली आएगी।

मूलांक 6- कार्यस्थल पर काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें। आज रिलेशनशिप में साथी से बहस करने से बचें। कुछ जातक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे। रिश्तों में आ रही परेशानियों को लेकर साथी से खुलकर बात करें और साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। आर्थिक मामलों में लकी रहेंगे। धन लाभ

मूलांक 7- आज मूलांक 7 वालों को कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में जीत हासिल होगी। आय के कई स्त्रोतों से धन लाभ होगा। धन का आवक बढ़ेगा। कार्यस्थल पर कई बड़े डिसीजन लेने के लिए तैयार रहें। इससे करियर में नई उपलब्धियां हासिल होंगी और सफलता की राह आसान होगी। रिश्तों में प्यार और रोमांस बरकरार रहेगा और साथी संग रिश्ता मजबूत होगा।

मूलांक 8- सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। आय के कई स्त्रोतों से धन लाभ होगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। लव रिलेशनशिप में थोड़ा-बहुत रिस्क ले सकते हैं और प्रेमी को प्रपोज करने का प्लान बना सकते हैं।

मूलांक 9- प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी को लेकर उत्साहित नजर आएंगे। करियर में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। प्यार के मामले में लकी रहेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। कार्यों की चुनौतियों सो निपटने के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी।