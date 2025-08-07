अंकराशि: 8 अगस्त 2025 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? डेट ऑफ बर्थ से जानें भविष्यफल

Numerology Horoscope 8 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 8 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

मूलांक 1- आज 1 मूलांक वालों के कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। धन को सावधानी से मैनेज करना होगा। जॉब करने वालों को कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। परिश्रम अधिक रहेगा। लव का मामला नॉर्मल रहेगा।

मूलांक 2- आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। अपनी मेन्टल हेल्थ का ध्यान रखें। करियर में फोकस बनाए रखने की जरूरत है। वहीं, यात्रा के दौरान कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। सोच-समझकर फाइनेंशियल डिसीजन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।

मूलांक 3- आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। रोमांटिक लाइफ में उथल-पुथल हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मधुरता बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य को अनदेखा न करें। इन्वेस्ट करने से बचें। यात्रा पर जाने के प्लान बन सकते हैं।

मूलांक 4- अपने प्रेम-संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पार्टनर से खुलकर बात-चीत करें और उन्हें समय दें। स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए हेल्दी डाइट लें। नयी प्रॉपर्टी खरीदने के आसार नजर आ रहे हैं। छात्रों को मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है।

मूलांक 5- आज शुक्रवार के दिन अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। पॉसिबल हो तो ट्रिप पर जाएं। करियर के नए अवसर आपके सामने आएंगे। आज आपको प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार अच्छा चलेगा और आप अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद कर सकते हैं।

मूलांक 6- आज के दिन आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। करियर में सफलता मिलेगी। घर के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। व्यवसायिक मुद्दों पर संयम बरतने की जरूरत है। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी।

मूलांक 7- आज सेल्फ-केयर पर फोकस करें। काम बढ़ाने और प्रमोशन पाने के लिए आपको पूरे लगन के साथ ऑफिस के टास्क कंप्लीट करने चाहिए। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक रहेगी। आर्थिक रूप से यह एक अच्छा दिन है।

मूलांक 8- आज के दिन निगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। आलस्य की की पकड़ से दूर रहें। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। काम का दबाव कम महसूस होगा। कुछ लोगों को अच्छी डील या मुनाफा हो सकता है। हेल्दी रहें।

मूलांक 9- आज 9 मूलांक वालों को करियर में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को आज काम के सिलसिले में बातचीत करते दौरान संतुलन बनाए रखना चाहिए। नौकरी वालों को कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। कलीग्स आपके खिलाफ पॉलिटिक्स रच सकते हैं, सतर्क रहें।