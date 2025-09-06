Horoscope Numerology 7 September 2025 Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth kal ka ank rashifal Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 7 सितंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 7 सितंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 7 सितंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 7 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 7 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 12:51 PM
Numerology Horoscope 7 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 7 सितंबर का दिन…

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। लाइफ में नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आर्थिक मामलों में दिन अच्छा है। निवेश के सुनहरे अवसर मिलेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों को आज सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। पारिवारिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इस समय धैर्य से काम लें।

मूलांक 3- मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्यस्थल पर वाद-विवाद करने से बचना चाहिए। ऑफिस का वातावरण अनुकूल रहेगा, लेकिन कुछ इश्यूज के चलते दिक्कतें बढ़ सकती है। आज आपके शत्रु भी एक्टिव रहेंगे। इसलिए बड़ी सावधनी से काम करें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। व्यर्थ के विवाद से बचने की कोशिश करें।

मूलांक 4- आज का दिन मूलांक 4 वालों के लिए अच्छा रहेगा। निवेश के नए अवसर मिलेंगे। पर्सनल लाइफ में सुख-शांति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा। ऑफिस में अप्रेजल या प्रमोशन के चांसेस हैं। वैवाहिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा।

मूलांक 5- मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करें। लाइफ में नई चीजों को एक्सप्लोर करें। तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। आय के नए स्त्रोतों से धन लाभ होगा।

मूलांक 6- मूलांक 6 वालों के लिए ये समय वरदान के समान साबित हो सकता है।करियर ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण समय है। अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। आज आपका मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

मूलांक 7- मूलांक 7 वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आपको सभी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। बिजनेस में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। निवेश करने के लिए समय शुभ है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मूलांक 8- मूलांक 8 वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। आय में वृद्धि होगी। सुख-सुविधाओ में जीवन बिताएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। निवेश के नए अवसर मिलेंगे। पिछले निवेशों से भी धन लाभ होगा। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लाइफस्टाइल में बदलाव होंगे।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। खर्चों की अधिकता रहेगी, जिससे मन चिंतित रहेगा। वाहन चलाने से बचें। पारिवारिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।