Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 6 सितंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 6 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 6 सितंबर का दिन…

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों को आज सावधान रहने की आवश्यकता है। धन खर्च सोच-समझकर ही करें। वाद-विवादों से दूर रहें। जीवन के हर क्षेत्र में सावधानी बरतें। प्रेमी के साथ समय बिताएं। इस समय निवेश न करें। नया कार्य शुरू करने के लिए आज का दिन शुभ नहीं कहा जा सकता है।

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों को आज मिलेजुल फल मिलेंगे। व्यावसायिक लाभ होगा। आय के नवीन स्त्रोतों से धन लाभ होगा लेकिन खर्च की अधिकता भी रहेगी। मानसिक तनाव हो सकता है। लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव होंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं।

मूलांक 3- मूलांक 3 वाले आज खुश रहेंगे। करियर में सफलता मिलेगी। सुख-सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। लाइफ में सबकुछ बढ़िया रहेगा। परिवार के सपोर्ट से हर कार्य बिना किसी विघ्न-बाधा के संपन्न होंगे। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे।

मूलांक 4- मूलांक 4 वाले आज थोड़ा सोच-समझकर फैसले लें। आय में वृद्धि के नए विकल्पों की तलाश करें। आवेगपूर्ण खरीदारी से भी बचे रहें। धन से जुड़े फैसले लेते समय एक्सपर्ट की सलाह लेने में संकोच न करें। आज स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

मूलांक 5- मूलांक 5 वाले खुश रहेंगे। आज आप ऊर्जा और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आज आप प्रेमी को सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं या नाइट डिनर का प्लान बना सकते हैं। इससे प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा।

मूलांक 6- मूलांक 6 वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अपने करियर गोल्स पर फोकस करें और सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ाने की कोशिश करें। करियर में उन्नति के नए अवसरों पर नजर रखें। धन खर्च सोच-समझकर ही करें।

मूलांक 7- मूलांक 7 वालों को आज दोस्तों की मदद से धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। करियर और व्यापार में तरक्की के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। आज का दिन आपके लिए लकी साबित होगा। प्रोफेशनल लाइफ में सबकुछ बढ़िया रहेगा। व्यापार में मुनाफा होगा।

मूलांक 8- मूलांक 8 वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए मौके मिलेंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। करियर से जुड़े लिए गए फैसले भविष्य के लिए लाभकारी साबित होंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। करियर में तरक्की के नए मौके मिलेंगे। परिवार के सपोर्ट से खूब तरक्की करेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। लव लाइफ में सबकुछ बढ़िया रहेगा। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करें।