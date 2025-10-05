Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 6 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 6 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 6 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

मूलांक 1- आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और उन्हें निभाने में आप सफल होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है, जिससे मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। कारोबार में लाभ होगा। घर-परिवार में सम्मान बढ़ेगा। हालांकि, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें, सिरदर्द या थकान परेशान कर सकती है।

मूलांक 2- आज भावनात्मक रूप से आप मजबूत रहेंगे। आपके संबंधों में मिठास आएगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। यात्रा का योग बन रहा है, जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा।

मूलांक 3- आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेंगे और सफलता पाएंगे। नौकरीपेशा लोगों को बॉस का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा।

मूलांक 4- आज जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें। नए निवेश से फिलहाल बचें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा लेकिन किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। संतान से जुड़ा सुख मिलेगा।

मूलांक 5- आज का दिन व्यापारियों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सेहत का ध्यान रखें, खासकर पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकती है।

मूलांक 6- आज आपके प्रयास रंग लाएंगे। प्रेम और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएगा। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। वाहन खरीदने या जमीन-जायदाद के सौदे में लाभ होगा। यात्रा से फायदा मिल सकता है।

मूलांक 7- आज मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन धैर्य रखें। आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। परिवार में किसी बड़े की सलाह आपके लिए लाभकारी होगी।

मूलांक 8- आज चुनौतियों से भरा दिन रह सकता है। धन फंस सकता है या लेन-देन में समस्या आ सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। विद्यार्थी खेल-कूद या कला में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शाम के बाद परिस्थिति सुधरेगी।

मूलांक 9- आज का दिन मिश्रित फल देगा। कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन शाम तक राहत महसूस होगी। स्वास्थ्य की स्थिति में उतार-चढ़ाव संभव है। अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे मन प्रसन्न होगा।