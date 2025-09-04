Horoscope Numerology 5 September 2025 Future Prediction by Date of Birth kal ka ank rashifal अंकराशि 5 सितंबर : इन मूलांक वालों को मिलेगा किस्मत का पूरा साथ, धन-संपदा में होगी वृद्धि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
अंकराशि 5 सितंबर : इन मूलांक वालों को मिलेगा किस्मत का पूरा साथ, धन-संपदा में होगी वृद्धि

Numerology Horoscope 5 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 5 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 01:15 PM
Numerology Horoscope 5 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 5 सितंबर का दिन…

मूलांक 1- मूलांक 1 वाले जातकों आज अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने और कुछ नई स्किल्स सीखने के लिए अच्छा दिन होगा।सुझावों के प्रति खुले रहें, भले ही वे आपके जूनियर्स से ही क्यों न आए हों। कारोबार फलेगा-फूलेगा। इसलिए अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं।

मूलांक 2- मूलांक 2 वाले जातकों आज कुछ लोग अच्छा मुनाफा हासिल करेंगे। आज आपको खासतौर पर अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। ऑयली फूड से दूरी बनाएं और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। आपको आज सीनियर्स के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है।

मूलांक 3- मूलांक 3 वाले जातकों आज खुद और स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको डाइट में हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए। फिटनेस पर ध्यान दें और तनाव से दूर रहें। आज का दिन संतोषजनक रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत आपको प्रमोशन दिला सकती है और नया कार्यभार मिलने की भी बड़ी संभावना है।

मूलांक 4- मूलांक 4 वाले जातकों आज आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। आपके काम की सराहना होगी और तारीफ भी मिलेगी। यह एक सपने के सच होने जैसा दिन होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और व्यवसायी अपने काम का विस्तार करेंगे।

मूलांक 5- मूलांक 5 वाले जातकों आज खर्चे तनाव का कारण बन सकते हैं। इसलिए तनाव से बचने के लिए सेल्फ केयर पर फोकस करें। परिवार के किसी सदस्य से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आज आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेन्टेन करना चाहिए।

मूलांक 6- मूलांक 6 वाले जातकों आज करियर और फाइनेंशियल लाइफ नॉर्मल रहेगी। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। व्यवसाय में आर्थिक कमजोरी का अनुभव हो सकता है और कुछ नुकसान होने की भी आशंका है।

मूलांक 7- मूलांक 7 वाले जातकों आज पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वालों में मतभेद हो सकता है, जिससे दरार पड़ सकती है। दिन के दूसरे भाग में आपको कुछ राहत मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति उम्मीद के मुताबिक रहेगी लेकिन कुछ अप्रत्याशित खर्चे चीजें बिगाड़ सकते हैं।

मूलांक 8- मूलांक 8 वाले जातकों आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी लेकिन अंत मध्यम रहेगा। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आपके काम करने की स्पीड को धीमा कर सकती हैं और आप मनमुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

मूलांक 9- मूलांक 9 वाले जातकों आज करियर में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। हाइड्रेटेड रहें और सेल्फ-केयर पर फोकस करें। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के प्रति सावधान रहने की जरूरत है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।