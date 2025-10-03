Horoscope Numerology 4 October 2025 Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth kal ka ank rashifal Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 4 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Numerology 4 October 2025 Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth kal ka ank rashifal

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 4 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 4 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 4 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 10:42 AM
share Share
Follow Us on
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 4 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 4 October 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 4 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- आज दाम्पत्य जीवन में खुशियों का संचार होगा। परिवार के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर सिर और पेट से जुड़ी छोटी-छोटी परेशानियाँ हो सकती हैं। क्रोध और जल्दबाजी से बचें, इससे अनचाहे विवाद हो सकते हैं। कामकाज में नई योजनाओं पर विचार करना शुभ रहेगा।

मूलांक 2- आज का दिन मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि लाएगा। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी निभाने में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। बड़े फैसले लेने से पहले परामर्श जरूर लें।

मूलांक 3- लेखन, पढ़ाई या बौद्धिक कार्यों में आज व्यस्तता बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और साथी का सहयोग मिलेगा। वाहन या लंबी यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। नई योजनाओं में सफलता पाने के लिए समय अनुकूल है।

मूलांक 4- आज भाइयों या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है। यात्रा थोड़ी कष्टमय हो सकती है, इसलिए पहले से तैयारी कर लें। नौकरी या व्यवसाय में तरक्की के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य में सामान्य सुधार होगा, लेकिन हल्के पेट या सिरदर्द की संभावना है।

मूलांक 5- स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। परिवार में हल्की मनमुटाव हो सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। कामकाज और व्यापार की स्थिति में सुधार होगा। नए संपर्क और अवसर आज आपके लिए लाभदायक साबित होंगे।

मूलांक 6- आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन सफल रहेगा। संतान सुख में वृद्धि और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हल्के खान-पान का ध्यान रखें।

मूलांक 7- आज मन कुछ परेशान रह सकता है और अनजाने भय सताएंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक खरीदारी से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। कामकाज में धैर्य और संयम से निर्णय लें।

मूलांक 8- रुका हुआ धन आज वापस मिलने की संभावना है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हल्की-फुल्की थकान हो सकती है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आज शुभ रहेगा।

मूलांक 9- शासन और सत्ता पक्ष से सहयोग मिलेगा। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर हल्की सावधानी जरूरी है।

ये भी पढ़ें:शुक्र की चाल में होगा बदलाव, मेष, मिथुन समेत इन 5 राशियों का होगा लाभ

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।