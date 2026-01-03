Numerology: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 4 जनवरी का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 4 January 2026: अंकशास्त्र में भी ज्योतिष शास्त्र की तरह ही राशिफल बनाते हैं। इसमें मूलांक के आधार पर ही राशिफल का आंकलन किया जाता है। नीचे मूलांक के आधार पर जानें कि कल यानी 4 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?

Numerology Horoscope 4 January 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक ज्योतिष में भी राशिफल बनाई जाती है। इसे मूलांक की मदद से बनाया जाता है। मूलांक हमारी डेथबर्थ का योग होता है। तो चलिए नीचे जानते हैं कि कल यानी 4 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा होगा?

मूलांक 1 आज मूलांक 1 वालों का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा। प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बस आप ईगो से बचकर रहें। दूसरे अगर सलाह दें तो जरूर सुनें। साथ ही स्क्रीन टाइमिंग को कम करें।

मूलांक 2 आज मूलांक 2 वाले लोग थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। हालांकि आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। बस शांत रहें। किसी पुराने दोस्त से मिलकर मन हल्का हो जाएगा। कोई भी फैसला लेते वक्त जल्दबाजी ना करें। जंक फूड से दूर रहें।

मूलांक 3 आज मूलांक 3 वालों का भाग्य साथ देने वाला है। स्टूडेंट्स् के लिए आज का दिन शुभ है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। परिवार में माहौल अच्छा होगा। अपने खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रखें। फालतू की खरीददारी से बचें।

मूलांक 4 आज मूलांक 4 वालों को धैर्य से काम लेना चाहिए। किसी काम में रुकावट आने की संभावना है। बस आपको हार नहीं माननी है। कुछ भी काम करने से पहले एक प्लान जरूर बना लें। सेहत का ध्यान रखें। नींद पूरी लें। साथ ही खाने में प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें।

मूलांक 5 आज मूलांक 5 वाले अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव जरूर देखेंगे। कुछ लोग आज कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोग ऑफिस मीटिंग के जरिए वाहवाही पाएंगे। बस आज हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें। अपने खानपान पर ध्यान दें और नींद पूरी लें।

मूलांक 6 आज मूलांक 6 वालों को अपने रिश्ते पर ध्यान देने की जरूरत है। आज कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। जो लोग फैशन और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ होगा। बस हो सकता है कि आज आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाए।

मूलांक 7 आज मूलांक 7 वाले लोग चिंता में डूब सकते हैं। आज अकेले समय बिताएंगे और ऐसे में खुद को समझने का मौका मिलेगा। इस वजह से कुछ देर अकेले रहें। बस ओवरथिंक ना करें। ऐसा करेंगे तो आज किसी पुराने सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपकी कोई पुरानी उलझन आज खत्म हो जाएगी।

मूलांक 8 आज मूलांक 8 वालों की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ सकती है। आपकी मेहनत भरे देर से ही सही लेकिन रंग लेकर जरूर आएगी। अपने हिस्से की मेहनत करते रहिए। आर्थिक मामले में सोच-समझकर ही फैसला लें। डिसिप्लिन के साथ काम करते रहें। बाहर का खाना खाने से बचिए। रूटीन को फॉलो करें।